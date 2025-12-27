Mới nhất
Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

Thứ bảy, 07:09 27/12/2025
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Theo quan niệm của người Á Đông, ngày Tết Dương lịch (1/1) cần kiêng kỵ một số điều để tránh vận xui, mang lại may mắn cho cả năm.

Không nhặt tiền rơi

Tiền rơi trên đường vào ngày đầu năm thường mang ý nghĩa không may mắn. Theo quan niệm dân gian, nhặt tiền trong ngày Tết có thể khiến bạn vô tình rước vận xui về nhà. Vì vậy, nếu nhìn thấy tiền rơi, tốt nhất không nên nhặt để giữ tài lộc cho bản thân.

Tết Dương kiêng xuất tiền

Trong ngày đầu năm, việc xuất tiền hoặc cho vay, trả nợ được xem là dấu hiệu của sự hao hụt tài chính. Bạn nên hạn chế các giao dịch tiền bạc và tránh mua sắm lớn. 

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui - Ảnh 1.

Trong ngày đầu năm, việc xuất tiền hoặc cho vay, trả nợ được xem là dấu hiệu của sự hao hụt tài chính.

Thay vào đó, hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước Tết để có một khởi đầu thuận lợi và sung túc.

Kiêng kỵ những món ăn xui xẻo

Trong những ngày đầu năm, việc ăn uống tiệc tùng đã trở nên phổ biến. Bạn bè, người thân thường gặp mặt để chúc tụng cũng như ăn mừng cho năm mới sắp đến. Tuy nhiên bạn nên tránh những món ăn xui xẻo nếu không muốn may mắn và tài lộc bị lấy đi trong năm mới.

Những món ăn mà dân gian cho rằng không được may mắn và nên kiêng trong ngày Tết Dương lịch bao gồm thịt chó, mực, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè hoặc những món quá chua, chát. Thay vì những món ăn này bạn có thể ăn những món ăn mang lại sự may mắn như thịt kho tàu, dưa hấu, các loại đậu, hoa quả…

Kiêng tặng những món quà không phù hợp phong thủy

Người ta hay tặng nhau những món quà kèm những lời chúc ấm áp đến gia đình, người thân hay bạn bè vào dịp đầu năm. Tuy nhiên, bạn nên chú ý lựa chọn những món quà phù hợp, tránh 7 món quà: Đồng hồ, kéo, cá mực, hạt tiêu, cà phê, mèo, khăn.

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui - Ảnh 2.

Khi gói quà tặng trong ngày Tết Dương lịch, tránh những màu sắc sẫm và tăm tối như đen, xám hoặc màu trắng.

Những món quà này được cho là không hợp phong thủy, đem lại nhiều vận rủi, khiến cho người nhận không gặp được nhiều điều may trong năm mới. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý khi gói quà tặng trọng ngày Tết Dương lịch, tránh những màu sắc sẫm và tăm tối như đen, xám hoặc màu trắng, thay vào đó hãy lựa chọn những màu sắc nổi bật hơn như đỏ, cam, vàng.

Kiêng nói chuyện xui rủi

Nếu trong những ngày đầu năm bạn có những phát ngôn không may thì có thể bạn sẽ gặp xui xẻo cả năm. Chính vì thế tốt nhất bạn nên nói chuyện bằng những từ ngữ vui vẻ và may mắn để mang lại hạnh phúc cho cả năm.

Kiêng cho lửa và nước

Vào ngày đầu năm người ta thường kiêng kỵ việc đi xin lửa hay người khác đến nhà xin lửa. Vì lửa là tượng trưng cho điềm may mắn và vận đỏ.

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui - Ảnh 3.

Vào ngày đầu năm người ta thường kiêng kỵ việc đi xin lửa hay người khác đến nhà xin lửa.

Và nước tượng trưng cho sự mát lành, nảy nở nên nó cũng như nguồn tài lộc của gia đình. Đừng cho lửa và nước nếu không muốn mất đi vận may.

Kiêng làm đổ vỡ đồ đạc

Đổ vỡ bát đĩa, gương hay bất kỳ vật dụng nào trong ngày Tết Dương lịch được coi là dấu hiệu không tốt. Để tránh điều này, hãy cẩn thận khi sử dụng đồ vật dễ vỡ và đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Kiêng quét, lau nhà

Hành động quét hay lau dọn nhà cửa vào ngày đầu năm được xem là "quét đi tài lộc". Để tránh những điều xui rủi, bạn nên hoàn thành việc dọn dẹp trước Tết Dương lịch.

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui - Ảnh 4.

Hành động quét hay lau dọn nhà cửa vào ngày đầu năm được xem là "quét đi tài lộc".

Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không chỉ tạo không khí ấm áp mà còn giúp bạn an tâm hơn trong ngày đầu năm mới.

Kiêng đóng cửa

Trong ngày đầu năm, việc đóng cửa nhà thường xuyên cũng là một trong những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Dương lịch.

Theo quan niệm dân gian thì những ngày đầu năm vượng khí sẽ tràn ngập đất trời, muôn hoa đua nở, ban phát phước lành đến khắp dân gian. Việc đóng cửa sẽ khiến khí vượng không thể vào nhà, cả năm gia đình đó sẽ không được hưởng phúc lộc, may mắn. Ngoài ra, việc đóng cửa cũng tạo nên một không gian tù túng, không lưu thông được vượng khí đầu năm.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Phong thủy nhà ở khi xây nhà theo tuổi kích tài vận tốt

GĐXH - Xem tuổi chủ nhà và lựa chọn phương hướng cho ngôi nhà hợp phong thủy, người xưa tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận gia chủ cũng như cuộc sống của cả gia đình sau này.

