Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui
GĐXH - Theo quan niệm của người Á Đông, ngày Tết Dương lịch (1/1) cần kiêng kỵ một số điều để tránh vận xui, mang lại may mắn cho cả năm.
Không nhặt tiền rơi
Tiền rơi trên đường vào ngày đầu năm thường mang ý nghĩa không may mắn. Theo quan niệm dân gian, nhặt tiền trong ngày Tết có thể khiến bạn vô tình rước vận xui về nhà. Vì vậy, nếu nhìn thấy tiền rơi, tốt nhất không nên nhặt để giữ tài lộc cho bản thân.
Tết Dương kiêng xuất tiền
Trong ngày đầu năm, việc xuất tiền hoặc cho vay, trả nợ được xem là dấu hiệu của sự hao hụt tài chính. Bạn nên hạn chế các giao dịch tiền bạc và tránh mua sắm lớn.
Thay vào đó, hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước Tết để có một khởi đầu thuận lợi và sung túc.
Kiêng kỵ những món ăn xui xẻo
Trong những ngày đầu năm, việc ăn uống tiệc tùng đã trở nên phổ biến. Bạn bè, người thân thường gặp mặt để chúc tụng cũng như ăn mừng cho năm mới sắp đến. Tuy nhiên bạn nên tránh những món ăn xui xẻo nếu không muốn may mắn và tài lộc bị lấy đi trong năm mới.
Những món ăn mà dân gian cho rằng không được may mắn và nên kiêng trong ngày Tết Dương lịch bao gồm thịt chó, mực, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè hoặc những món quá chua, chát. Thay vì những món ăn này bạn có thể ăn những món ăn mang lại sự may mắn như thịt kho tàu, dưa hấu, các loại đậu, hoa quả…
Kiêng tặng những món quà không phù hợp phong thủy
Người ta hay tặng nhau những món quà kèm những lời chúc ấm áp đến gia đình, người thân hay bạn bè vào dịp đầu năm. Tuy nhiên, bạn nên chú ý lựa chọn những món quà phù hợp, tránh 7 món quà: Đồng hồ, kéo, cá mực, hạt tiêu, cà phê, mèo, khăn.
Những món quà này được cho là không hợp phong thủy, đem lại nhiều vận rủi, khiến cho người nhận không gặp được nhiều điều may trong năm mới. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý khi gói quà tặng trọng ngày Tết Dương lịch, tránh những màu sắc sẫm và tăm tối như đen, xám hoặc màu trắng, thay vào đó hãy lựa chọn những màu sắc nổi bật hơn như đỏ, cam, vàng.
Kiêng nói chuyện xui rủi
Nếu trong những ngày đầu năm bạn có những phát ngôn không may thì có thể bạn sẽ gặp xui xẻo cả năm. Chính vì thế tốt nhất bạn nên nói chuyện bằng những từ ngữ vui vẻ và may mắn để mang lại hạnh phúc cho cả năm.
Kiêng cho lửa và nước
Vào ngày đầu năm người ta thường kiêng kỵ việc đi xin lửa hay người khác đến nhà xin lửa. Vì lửa là tượng trưng cho điềm may mắn và vận đỏ.
Và nước tượng trưng cho sự mát lành, nảy nở nên nó cũng như nguồn tài lộc của gia đình. Đừng cho lửa và nước nếu không muốn mất đi vận may.
Kiêng làm đổ vỡ đồ đạc
Đổ vỡ bát đĩa, gương hay bất kỳ vật dụng nào trong ngày Tết Dương lịch được coi là dấu hiệu không tốt. Để tránh điều này, hãy cẩn thận khi sử dụng đồ vật dễ vỡ và đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Kiêng quét, lau nhà
Hành động quét hay lau dọn nhà cửa vào ngày đầu năm được xem là "quét đi tài lộc". Để tránh những điều xui rủi, bạn nên hoàn thành việc dọn dẹp trước Tết Dương lịch.
Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không chỉ tạo không khí ấm áp mà còn giúp bạn an tâm hơn trong ngày đầu năm mới.
Kiêng đóng cửa
Trong ngày đầu năm, việc đóng cửa nhà thường xuyên cũng là một trong những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Dương lịch.
Theo quan niệm dân gian thì những ngày đầu năm vượng khí sẽ tràn ngập đất trời, muôn hoa đua nở, ban phát phước lành đến khắp dân gian. Việc đóng cửa sẽ khiến khí vượng không thể vào nhà, cả năm gia đình đó sẽ không được hưởng phúc lộc, may mắn. Ngoài ra, việc đóng cửa cũng tạo nên một không gian tù túng, không lưu thông được vượng khí đầu năm.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đìnhỞ - 13 giờ trước
GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.
8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật BảnỞ - 16 giờ trước
Sống trong căn hộ thuê tại quận 4, Hứa Đặng Thanh Trúc tự tay cải tạo gian bếp hơn 3 m2 thành không gian mộc mạc, an yên mang cảm hứng Ghibli.
Nhà thiết kế đình đám trong showbiz Việt tiết lộ lý do đưa các con về biệt thự rộng 2000m2Ở - 17 giờ trước
GĐXH - Toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng khoảng 2000m2. Riêng diện tích của biệt thự đã tầm 500m2 với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.
'Cầu thang không lan can' gây bàn tánỞ - 1 ngày trước
Chủ đề 'cầu thang không lan can' được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi YouTuber Hana Giang Anh chia sẻ video giới thiệu thiết kế nội thất nhà cô.
Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quảỞ - 1 ngày trước
Đồng NaiTừ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.
Biệt thự nhà Chi Bảo lộng lẫy đón NoelỞ - 1 ngày trước
GĐXH - CEO Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo - trang hoàng biệt thự ở TP HCM rực rỡ sắc màu, mừng Giáng sinh 2025.
7 thiết bị trong nhà dễ hao mòn nếu rút phích cắm sau sử dụngỞ - 2 ngày trước
Rút phích cắm modem wifi, bình nước nóng hay lò vi sóng sau khi sử dụng không tiết kiệm điện mà còn khiến thiết bị dễ bị hao mòn, hư hỏng.
Xu hướng trang trí Giáng sinh thống trị năm 2025Ở - 2 ngày trước
Giáng sinh 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phong cách hoài cổ và tinh thần 'maximalism' - càng rực rỡ, càng nhiều lớp càng tốt.
Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinhỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Hôm 23/12, Vân Trang chia sẻ video dài hơn hai phút trên trang cá nhân, thể hiện việc cô tự tay chuẩn bị đồ trang trí Giáng sinh cho biệt thự rộng 1.000 m2 ở phường Tân Phong, TP HCM. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút hơn một triệu lượt xem, gần 30 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.
7 món đồ không nên mua, tránh lãng phí dịp lễ Giáng sinhỞ - 3 ngày trước
Mua sắm đồ trang trí Giáng sinh thiếu cân nhắc dễ gây lãng phí tiền bạc và rác thải, hãy tránh những món đồ này để đón Noel bền vững, tiết kiệm và ý nghĩa hơn.
Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốtỞ
GĐXH - Tùy vào cảm nhận của bản thân, bạn có thể tìm kiếm cho mình một số loại cây cảnh để bàn thờ phù hợp. Nó không chỉ mang lại ý nghĩa về thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.