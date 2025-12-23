Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Cây kim tiền

Kim tiền là một loài cây cảnh khá quen thuộc, thường được nhiều người sử dụng để trang trí bàn làm việc, văn phòng, nhà ở…

Trong phong thủy, loài cây này là đại diện của sự sung túc, may mắn, thịnh vượng, nhất là đối với kim tiền ra hoa.

Nếu như bạn vẫn luôn thắc mắc không biết có nên để cây cảnh dưới bàn thờ không, bạn có thể lựa chọn những chậu kim tiền có kích thước vừa phải và đặt cạnh bàn thờ.

Kim tiền là một loài cây cảnh khá quen thuộc, thường được nhiều người sử dụng để trang trí bàn làm việc, văn phòng, nhà ở…

Đồng thời để cây thể hiện trọn vẹn các ý nghĩa phong thủy, bạn nên chọn vị trí đặt ở hướng Đông, quẻ Tốn, mệnh Mộc; hoặc đặt ở hướng chính Đông, quẻ Chấn, mệnh Mộc.

Cây phát lộc

Cây phát lộc (cây phát tài) nổi bật với dáng thân thẳng, mềm dẻo và có nhiều đốt, đặc biệt mỗi đốt cây đều có mầm sinh trưởng riêng. Đây là một loài cây cảnh rất dễ chăm sóc, thích hợp với cả môi trường đất lẫn môi trường thủy sinh.

Không chỉ mang đến vẻ đẹp tự nhiên cho không gian, cây còn tái tạo bầu không khí thoáng đãng, tươi mới cho cả nhà. Thông qua việc sản sinh một lượng lớn oxi, cũng như loại bỏ được tạp chất độc hại trong không khí.

Theo phong thủy, cây phát lộc hội tụ đủ 5 yếu tố ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Vậy nên người ta thường sử dụng loài cây này như một món quà tặng đầy ý nghĩa, gửi trao đến bạn bè, người thân, thay cho lời chúc may mắn và tài lộc.

Cây phát lộc (cây phát tài) nổi bật với dáng thân thẳng, mềm dẻo và có nhiều đốt, đặc biệt mỗi đốt cây đều có mầm sinh trưởng riêng.

Hiện nay, có khá nhiều gia đình sử dụng cây phát lộc để trang trí trong không gian phòng thờ. Điều này không chỉ giúp không gian thêm thẩm mỹ, xanh mát, mà còn tạo nên vẻ đẹp uy nghiêm, sang trọng, cũng như thể hiện được những giá trị phòng thủy tốt lành: Gia tăng tuổi thọ, sức khỏe, công việc làm ăn luôn thuận buồm xuôi gió...

Cây vạn lộc

Mang trên mình sắc đỏ hồng đặc trưng mà hiếm loài cây nào có được, vạn lộc từ lâu đã trở thành một trong những loài cây cảnh được rất nhiều người yêu thích và tìm mua.

Không chỉ tạo nên những điểm nhấn nổi bật cho không gian sống, loài cây này còn có sức sống mãnh liệt, và không khiến bạn phải mất nhiều thời gian chăm sóc. Đặc biệt cây còn ẩn những ý nghĩa phong thủy tốt lành, thích hợp làm cây cảnh để bàn thờ ông Địa, hay cây cảnh để bàn thờ Phật.

Mang trên mình sắc đỏ hồng đặc trưng mà hiếm loài cây nào có được, vạn lộc từ lâu đã trở thành một trong những loài cây cảnh được rất nhiều người yêu thích và tìm mua.

Phong thủy cho biết, đặt cây vạn lộc dưới bàn thờ sẽ mang đến vượng khí, bình an và tài lộc cho gia chủ. Đồng thời màu đỏ của cây cũng là đại diện cho sự may mắn, cát tường, con đường sự nghiệp luôn thăng tiến và gặt hái được nhiều thành công.

Cây hồng môn

Hồng môn là loài cây có vẻ ngoài nổi bật, với sắc hoa đỏ rực rỡ cùng những phiến lá xanh mướt, khỏe mạnh. Loài cây này ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp cân bằng trường khí, mang đến sự may mắn và thuận lợi cho gia chủ.

Đặc biệt, đặt cây hồng môn ở bàn thờ gia tiên, hoặc bàn thờ thần tài, sẽ giúp gia chủ có con đường kinh doanh, sự nghiệp rộng mở, cuộc sống thêm sung túc, ấm no.

Cây kim ngân

Cây kim ngân, hay còn được gọi với nhiều cái tên quen thuộc hơn là cây bím tóc, cây thắt bím... Cây có tán lá xum xuê xanh tốt, thường trổ hoa vào tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Hoa kim ngân có màu trắng kem, mang mùi hương dịu nhẹ đặc trưng và chỉ nở về đêm.

Người ta còn thường đặt cây kim ngân ở bàn thờ Thần tài, Thổ công, với mong ước về một cuộc sống may mắn, đủ đầy.

Theo phong thủy, loài cây này có dáng hình vững chãi, hiên ngang, tượng trưng cho sức mạnh nội tâm, kiên cường vượt qua mọi thách thức và trở ngại cuộc sống. Ngoài ra, cái tên kim ngân cũng chính là biểu trưng của sự sung túc giàu sang, mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Vậy nên không chỉ được ứng dụng trong trang trí không gian phòng khách, bàn làm việc... Người ta còn thường đặt cây kim ngân ở bàn thờ Thần tài, Thổ công, với mong ước về một cuộc sống may mắn, đủ đầy.

Cây trầu bà đế vương

Với gam màu tươi xanh đẹp mắt, toát lên vẻ sang trọng, quyền uy, trầu bà đế vương cũng là một loại cây cảnh để bàn thờ gia tiên được nhiều người lựa chọn. Không chỉ tạo nên không gian sống hài hòa, xanh mát, cùng khả năng thanh lọc không khí hoàn hảo, ít ai biết rằng loài cây cảnh này còn biểu trưng cho nhiều ý nghĩa phong thủy đặc biệt.

Cây trầu bà đế vương cũng là một loài cây cảnh rất dễ chăm sóc, có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong bóng râm, ít rụng lá...

Phong thủy cho rằng, đặt cây trầu bà đế vương trên bàn thờ sẽ là cách giúp họ xua tan được nguồn năng lượng xấu, hay những chuyện xui rủi.

Đồng thời cây còn mang đến vượng khí, thu hút tài lộc, mang đến sự nghiệp vững vàng cho gia chủ. Cây trầu bà đế vương cũng là một loài cây cảnh rất dễ chăm sóc, có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong bóng râm, ít rụng lá...

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.