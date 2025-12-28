Mới nhất
Vợ đẹp nóng bỏng làm việc ở VTV của Bách trong 'Cách em 1 milimet', sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

Chủ nhật, 19:00 28/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 2.

Chuyện tình của Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh gây chú ý lớn khi được công khai vào năm 2021. Huỳnh Anh sinh năm 1992, kém Bạch Lan Phương 6 tuổi, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Chạy trốn thanh xuân, Mùa hoa tìm lại... Và mới đây là vai Bách trong "Cách em 1 milimet"

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 3.

Bạch Lan Phương được công chúng biết đến là nữ MC, biên tập viên xinh đẹp, từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình của VTV. Cô gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, gương mặt khả ái cùng lối dẫn dắt thông minh, nhẹ nhàng.

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 4.

Trước những bàn tán từ dư luận, Huỳnh Anh nhiều lần thể hiện sự bảo vệ và trân trọng dành cho bạn đời. Nam diễn viên khẳng định anh yêu Bạch Lan Phương bởi sự từng trải, bản lĩnh và cách cô đối diện với cuộc sống.

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 7.

Vượt qua những định kiến về tuổi tác và hoàn cảnh, cặp đôi ngày càng chứng minh sự gắn bó bền chặt. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ấm áp.

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 8.

Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội- Ảnh 9.

Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, phân chia rõ không gian làm việc và sinh hoạt gia đình. Đây được xem là thành quả của nhiều năm nỗ lực, tự thân lập nghiệp của Bạch Lan Phương sau biến cố hôn nhân.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 2.

Bốn tầng dưới mở spa, từ lầu 5 trở lên làm buồng thay đồ, khu tập gym, phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình. Riêng lầu 9 và sân thượng, cô dành để thư giãn, tụ tập bạn bè.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 3.

Bức tượng Phật trắng giữa vườn hồng giúp chủ nhà có chốn bình yên, thư thái.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 4.

Hồ cá koi phong thủy được đặt trên tầng thượng.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 6.

Mỗi tầng đều có tiểu cảnh riêng.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 7.

Và được làm theo phong cách khác nhau nhưng đều toát lên sự bình yên.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 8.

Bên trong nhà khu vực bàn ăn rất rộng rãi. sức chứa cho một buổi tiệc nhỏ.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 9.

Sân thượng được trang hoàng với nhiều hoa.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 10.

Và nhiều cây cảnh.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 11.

Hoa là thứ không thể thiếu.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 12.

Vật dụng trong nhà tinh tế, trẻ trung.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 13.

Tổng thể hài hòa, lãng mạn.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 14.

Và tinh tế trong từng chi tiết.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 15.

Từng chiếc gối tựa hay khung tranh cũng được đồng bộ.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 16.

Một góc thư giãn nhìn ra sông thật đẹp.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 17.

Họa tiết mây tre luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 18.

Cây cảnh dáng cao mảnh sẽ giúp không gian thêm thanh thoát.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 19.

Một góc bình yên khác trong nhà.

Vợ sắp cưới của diễn viên Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương chi gần 10 tỷ đồng sửa nhà, bên trong có gì? - Ảnh 20.

Chỉ cần mở rèm là có cả một không gian nên thơ.

Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thúSở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thú

GĐXH - Riêng cây thông, vợ cũ Đan Trường đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen.

Con gái H"Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫyCon gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.

