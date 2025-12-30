Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh
GĐXH - Gia đình nam nghệ sĩ Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho một thứ có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho cơ ngơi.
Những khóm hồng được bố trí khéo léo, chăm sóc kỹ lưỡng, khi đến mùa nở rộ tạo nên khung cảnh đầy màu sắc, phủ kín sân vườn và mang lại cảm giác vừa thư thái vừa sang trọng.
Hoa hồng từ lâu được xem là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tế, sự bền bỉ và giá trị lâu dài. Chính vì thế, khu vườn hồng không chỉ giúp không gian sống của gia đình MC Quyền Linh thêm phần lãng mạn mà còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ cùng lối sống gần gũi thiên nhiên của nam nghệ sĩ.
Làm sao để có được vườn hồng giống như nhà MC Quyền Linh là công chăm sóc tỉ mẩn và đúng cách. Mời bạn tham khảo các kỹ thuật dưới đây:
1. Các kỹ thuật chăm sóc hoa hồng đúng cách
1.1. Tưới nước
Cách chăm hoa hồng đúng cách đầu tiên là nắm rõ được cách tưới nước chính xác cho hoa hồng. Đất để trồng hoa hồng cần được giữ ẩm thường xuyên trong suốt thời gian cây sinh trưởng. Vì vậy, bạn nên tưới nước cho cây hoa hồng hàng ngày vào hai thời điểm sáng sớm và chiều tối. Đối với những nơi có khí hậu nóng, hoa hồng nên được tưới nước nhiều hơn. Có thể dùng bình để tưới nước trực tiếp vào phần gốc cây hoa hồng, tránh làm ướt lá.
Không nên tưới nước cho cây hoa hồng vào buổi tối bởi cây sẽ dễ bị bệnh nấm. Bên cạnh đó cũng có thể phủ thêm một lớp đất ở gốc cây giúp giảm văng đất bẩn khi tưới nước.
1.2. Bón phân
Bón phân cũng là một công đoạn cần được thực hiện đúng cách và hợp lý. Phân bón hữu cơ rất thích hợp cho cây hoa hồng. Loại phân này giúp cung cấp những loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cây hoa hồng được phát triển và giúp cân bằng độ pH. Bên cạnh đó cũng nên bón thêm đầy đủ các loại phân bón chậm cho cây hoa hồng như trùn quế, phân lân, phân kali, phân đạm.
- Bón phân trùn quế vào gốc cho những cây hoa hồng đã trồng được khoảng một tuần.
- Có thể bổ sung cả phân chuối trứng vào mỗi lần bón phân.
- Bón thêm phân trùn quế khoảng 7 - 10 ngày để hoa hồng có cánh dày và màu sắc đẹp.
- Xới đất quanh gốc cây hoa hồng sau ba tháng và rải phân trùn quế lên trên để ngăn ngừa sự tấn công của sâu bệnh.
1.3. Bấm ngọn và tỉa cây thường xuyên
- Việc bấm ngọn cây hoa hồng có tác dụng giúp cho cây không mọc lên cao, dưỡng chất sẽ tập trung nuôi cây.
- Nên bấm ngọn cây hoa hồng vào thời điểm chuẩn bị ra hoa.
- Bấm ngọn hoa hồng sẽ giúp kích thích cành và chồi bên phát triển nhanh, cây hoa hồng sẽ phát triển thêm nhiều cành, tăng năng suất của hoa.
- Nên cắt tỉa cây hoa hồng vào thời điểm đầu mùa xuân. Lưu ý, trước khi cắt nên bón phân trùn quế vào gốc. Bên cạnh đó cũng nên cắt những cành già và bấm ngọn xung quanh sẽ giúp cây ra được nhiều hoa hơn. Khi cắt tỉa xong thì nên phun thêm thuốc trừ sâu, giúp cây chống lại nấm bệnh và phát triển khỏe hơn.
1.4. Phòng ngừa và trị sâu bệnh
Nên lựa chọn những giống cây hoa hồng có khả năng kháng bệnh tốt. Bên cạnh đó bạn có thể học thêm cách chăm sóc hoa hồng và cách phòng ngừa, trị sâu bệnh như sau:
- Bệnh phấn trắng: Nên cắt tỉa hết những phần nụ, lá hoặc chồi đã bị nhiễm bệnh. Sau đó phun nước baking soda lên hoa hồng khoảng 1 - 2 lần/tháng.
- Bệnh đốm đen: Phun hỗn hợp baking soda lên những phần bị sâu bệnh.
- Bọ trĩ: Cắt tỉa lá già và hoa sắp nở.
- Nhện đỏ, nhện vàng và nhện đen: Phun mạnh nước vào phần lá cây, tránh cho các bộ phận khác của cây bị nhiễm bệnh.
2. Một số lưu ý trong cách chăm sóc hoa hồng
2.1. Chọn những giống cây hoa hồng phù hợp với điều kiện
Có rất nhiều giống cây hoa hồng để bạn lựa chọn như: Hồng đỏ, hồng phấn, hồng vàng, hồng sen, hồng trắng hoặc hồng nhiều màu. Tuy nhiên nên lựa chọn những loại hồng phù hợp điều kiện nơi trồng để cây hoa hồng phát triển tốt nhất. Bạn có thể mua những cây hoa hồng đã ươm sẵn hoặc hoa hồng rễ trần đều được.
2.2. Trồng cây hoa hồng đúng vị trí
Hoa hồng ưa ánh sáng tốt, bởi vậy cần trồng cây ở những nơi có nhiều ánh nắng.
2.3. Trồng cây hoa hồng đúng thời vụ
Thời điểm để trồng hoa hồng lý tưởng nhất là đầu mùa xuân hoặc đầu mùa thu, sẽ giúp cây nhanh bén rễ hơn.
