Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh

Thứ ba, 11:36 30/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Gia đình nam nghệ sĩ Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho một thứ có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho cơ ngơi.


Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 1.

Trong căn biệt thự trị giá khoảng 21 tỷ đồng tại TP.HCM, MC Quyền Linh không chỉ chăm chút cho không gian sống tiện nghi mà còn đặc biệt đầu tư cho khu vườn xanh mát bao quanh nhà. Vợ chồng nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian trồng cây trái, tạo mảng xanh tự nhiên, trong đó nổi bật nhất là khu vườn hoa hồng rực rỡ, nhìn vào đã thấy tràn đầy sức sống.

Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 2.
Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 3.

Những khóm hồng được bố trí khéo léo, chăm sóc kỹ lưỡng, khi đến mùa nở rộ tạo nên khung cảnh đầy màu sắc, phủ kín sân vườn và mang lại cảm giác vừa thư thái vừa sang trọng.


Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 4.
Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 5.

Hoa hồng từ lâu được xem là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tế, sự bền bỉ và giá trị lâu dài. Chính vì thế, khu vườn hồng không chỉ giúp không gian sống của gia đình MC Quyền Linh thêm phần lãng mạn mà còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ cùng lối sống gần gũi thiên nhiên của nam nghệ sĩ.

Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 6.

Hiện tại, vườn hồng của gia đình anh sở hữu khoảng 100 gốc hoa hồng đủ chủng loại, từ những cây nhỏ xinh đến các gốc lâu năm có giá trị cao.

Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 7.

Giá trị của khu vườn không chỉ nằm ở số tiền đầu tư ban đầu, khi mỗi gốc hồng có thể dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, mà còn ở công sức chăm sóc bền bỉ và tình yêu mà gia đình MC Quyền Linh dành cho từng mầm cây, bông hoa suốt nhiều năm qua.

Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 8.

Khu vườn hoa hồng của gia đình được bà xã Quyền Linh dành nhiều tâm huyết chăm sóc từng gốc, từng luống. Không đơn thuần trồng hoa theo cụm mà chị còn tỉ mỉ phối giống, theo dõi sự phát triển của từng cây, lựa chọn kỹ lưỡng đất trồng, phân bón và các chế phẩm hữu cơ để vừa giúp hoa phát triển khỏe mạnh, vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh- Ảnh 9.

Mỗi buổi sáng sớm, bà xã Quyền Linh lại tranh thủ tưới nước, tỉa cành, kiểm tra sâu bệnh, đồng thời lên lịch cắt tỉa, bón phân đều đặn để khu vườn luôn duy trì vẻ rực rỡ. Giữa khoảng sân vườn xanh mát, trĩu quả của gia đình nam MC, những khóm hồng nở rộ đầy màu sắc trở thành điểm nhấn đắt giá, góp phần tạo nên không gian sống vừa trong lành vừa đầy chất thơ. Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh.

Làm sao để có được vườn hồng giống như nhà MC Quyền Linh là công chăm sóc tỉ mẩn và đúng cách. Mời bạn tham khảo các kỹ thuật dưới đây:

1. Các kỹ thuật chăm sóc hoa hồng đúng cách

1.1. Tưới nước

Cách chăm hoa hồng đúng cách đầu tiên là nắm rõ được cách tưới nước chính xác cho hoa hồng. Đất để trồng hoa hồng cần được giữ ẩm thường xuyên trong suốt thời gian cây sinh trưởng. Vì vậy, bạn nên tưới nước cho cây hoa hồng hàng ngày vào hai thời điểm sáng sớm và chiều tối. Đối với những nơi có khí hậu nóng, hoa hồng nên được tưới nước nhiều hơn. Có thể dùng bình để tưới nước trực tiếp vào phần gốc cây hoa hồng, tránh làm ướt lá.

Không nên tưới nước cho cây hoa hồng vào buổi tối bởi cây sẽ dễ bị bệnh nấm. Bên cạnh đó cũng có thể phủ thêm một lớp đất ở gốc cây giúp giảm văng đất bẩn khi tưới nước.

1.2. Bón phân

Bón phân cũng là một công đoạn cần được thực hiện đúng cách và hợp lý. Phân bón hữu cơ rất thích hợp cho cây hoa hồng. Loại phân này giúp cung cấp những loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cây hoa hồng được phát triển và giúp cân bằng độ pH. Bên cạnh đó cũng nên bón thêm đầy đủ các loại phân bón chậm cho cây hoa hồng như trùn quế, phân lân, phân kali, phân đạm.

  • Bón phân trùn quế vào gốc cho những cây hoa hồng đã trồng được khoảng một tuần.
  • Có thể bổ sung cả phân chuối trứng vào mỗi lần bón phân.
  • Bón thêm phân trùn quế khoảng 7 - 10 ngày để hoa hồng có cánh dày và màu sắc đẹp.
  • Xới đất quanh gốc cây hoa hồng sau ba tháng và rải phân trùn quế lên trên để ngăn ngừa sự tấn công của sâu bệnh.
Vườn hồng bạc tỷ của MC Quyền Linh khiến nhiều người mơ ước sở hữu - Ảnh 24.

1.3. Bấm ngọn và tỉa cây thường xuyên

  • Việc bấm ngọn cây hoa hồng có tác dụng giúp cho cây không mọc lên cao, dưỡng chất sẽ tập trung nuôi cây.
  • Nên bấm ngọn cây hoa hồng vào thời điểm chuẩn bị ra hoa.
  • Bấm ngọn hoa hồng sẽ giúp kích thích cành và chồi bên phát triển nhanh, cây hoa hồng sẽ phát triển thêm nhiều cành, tăng năng suất của hoa.
  • Nên cắt tỉa cây hoa hồng vào thời điểm đầu mùa xuân. Lưu ý, trước khi cắt nên bón phân trùn quế vào gốc. Bên cạnh đó cũng nên cắt những cành già và bấm ngọn xung quanh sẽ giúp cây ra được nhiều hoa hơn. Khi cắt tỉa xong thì nên phun thêm thuốc trừ sâu, giúp cây chống lại nấm bệnh và phát triển khỏe hơn.
Vườn hồng bạc tỷ của MC Quyền Linh khiến nhiều người mơ ước sở hữu - Ảnh 25.

1.4. Phòng ngừa và trị sâu bệnh

Nên lựa chọn những giống cây hoa hồng có khả năng kháng bệnh tốt. Bên cạnh đó bạn có thể học thêm cách chăm sóc hoa hồng và cách phòng ngừa, trị sâu bệnh như sau:

  • Bệnh phấn trắng: Nên cắt tỉa hết những phần nụ, lá hoặc chồi đã bị nhiễm bệnh. Sau đó phun nước baking soda lên hoa hồng khoảng 1 - 2 lần/tháng.
  • Bệnh đốm đen: Phun hỗn hợp baking soda lên những phần bị sâu bệnh.
  • Bọ trĩ: Cắt tỉa lá già và hoa sắp nở.
  • Nhện đỏ, nhện vàng và nhện đen: Phun mạnh nước vào phần lá cây, tránh cho các bộ phận khác của cây bị nhiễm bệnh.
Vườn hồng bạc tỷ của MC Quyền Linh khiến nhiều người mơ ước sở hữu - Ảnh 26.

2. Một số lưu ý trong cách chăm sóc hoa hồng

2.1. Chọn những giống cây hoa hồng phù hợp với điều kiện

Có rất nhiều giống cây hoa hồng để bạn lựa chọn như: Hồng đỏ, hồng phấn, hồng vàng, hồng sen, hồng trắng hoặc hồng nhiều màu. Tuy nhiên nên lựa chọn những loại hồng phù hợp điều kiện nơi trồng để cây hoa hồng phát triển tốt nhất. Bạn có thể mua những cây hoa hồng đã ươm sẵn hoặc hoa hồng rễ trần đều được.

2.2. Trồng cây hoa hồng đúng vị trí

Hoa hồng ưa ánh sáng tốt, bởi vậy cần trồng cây ở những nơi có nhiều ánh nắng.

2.3. Trồng cây hoa hồng đúng thời vụ

Thời điểm để trồng hoa hồng lý tưởng nhất là đầu mùa xuân hoặc đầu mùa thu, sẽ giúp cây nhanh bén rễ hơn.

Vườn hồng bạc tỷ của MC Quyền Linh khiến nhiều người mơ ước sở hữu - Ảnh 27.
Vợ đẹp nóng bỏng làm việc ở VTV của Bách trong "Cách em 1 milimet", sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà NộiVợ đẹp nóng bỏng làm việc ở VTV của Bách trong 'Cách em 1 milimet', sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

GĐXH - Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cuộc sống kín tiếng, chuẩn thượng lưu của mỹ nhân có khuôn mặt đẹp nhất The Face mùa đầu, trong biệt thự thuộc khu cao cấp ở TP.HCM

GĐXH - Từ ngoài vào trong, góc nào cũng xa hoa đúng chuẩn cuộc sống thượng lưu.

GĐXH - Từ ngoài vào trong, góc nào cũng xa hoa đúng chuẩn cuộc sống thượng lưu.

Cùng chuyên mục

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng thành khu vườn trĩu quả

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng thành khu vườn trĩu quả

- 12 giờ trước

Từ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.

'Nữ hoàng dọn dẹp' Anh bật mí mẹo làm sạch khay nướng chỉ với 2 nguyên liệu

'Nữ hoàng dọn dẹp' Anh bật mí mẹo làm sạch khay nướng chỉ với 2 nguyên liệu

- 17 giờ trước

Lynsey Crombie, 'nữ hoàng dọn dẹp' ở Anh, cho biết chỉ với chanh và baking soda - hai nguyên liệu nhà bếp quen thuộc - khay nướng cháy khét sẽ sạch bong.

Xu hướng 'lấy khách sạn làm nhà' ở Trung Quốc

Xu hướng 'lấy khách sạn làm nhà' ở Trung Quốc

- 1 ngày trước

Thay vì thuê nhà, nhiều người tại các đô thị lớn Trung Quốc chọn sống trong khách sạn để tận hưởng tiện ích trọn gói, an ninh và tối ưu hóa chi phí sinh hoạt.

Bramen và cách sống thông minh bắt đầu từ phòng tắm, phòng bếp

Bramen và cách sống thông minh bắt đầu từ phòng tắm, phòng bếp

- 1 ngày trước

Sống thông minh hôm nay không nằm ở công nghệ phức tạp, mà khởi nguồn từ những trải nghiệm nhẹ nhàng trong không gian quen thuộc nhất của mỗi gia đình.

Nguyên liệu rẻ tiền đánh bay cặn vôi bồn cầu chỉ trong 24 tiếng

Nguyên liệu rẻ tiền đánh bay cặn vôi bồn cầu chỉ trong 24 tiếng

- 1 ngày trước

Các chuyên gia khuyên nên đổ 500 ml giấm trắng vào bồn cầu, để yên qua đêm hoặc một ngày sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn cặn vôi.

Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh "cửu ngư quần hội" ở phòng khách? Bí mật về sự dư dả ít người biết

Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh "cửu ngư quần hội" ở phòng khách? Bí mật về sự dư dả ít người biết

- 2 ngày trước

Bước chân vào phòng khách sang trọng của những gia đình quyền thế hay doanh nhân thành đạt, không khó để bắt gặp bức tranh "cửu ngư quần hội" được treo ở vị trí trang trọng nhất. Nhiều người nghĩ đó đơn thuần là thú chơi tranh tao nhã, nhưng với giới tinh hoa, đằng sau chín chú cá chép ấy là cả một triết lý sâu sắc về việc "giữ tiền" và "giữ hòa khí" để tạo nên sự thịnh vượng bền lâu.

Bỏ phố về... ban công: Chàng trai 9x chia sẻ bí kíp "mang rừng về phố", chỉ 3 quy tắc sắp xếp là có ngay góc chill triệu like

Bỏ phố về... ban công: Chàng trai 9x chia sẻ bí kíp "mang rừng về phố", chỉ 3 quy tắc sắp xếp là có ngay góc chill triệu like

- 2 ngày trước

"Cây cối chính là chiếc máy thở của cuộc sống". Giữa guồng quay hối hả, có một góc ban công nhỏ xanh mướt, nơi ánh nắng nhảy múa trên từng phiến lá, chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với vài bí kíp nhỏ, bạn hoàn toàn có thể mang cả khu rừng nhiệt đới về nhà.

Vợ đẹp nóng bỏng làm việc ở VTV của Bách trong 'Cách em 1 milimet', sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

Vợ đẹp nóng bỏng làm việc ở VTV của Bách trong 'Cách em 1 milimet', sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

- 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

- 3 ngày trước

GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, chuyên gia khuyên bạn có thể tham khảo dưới đây để mang lại may mắn và tài lộc.

Những món đồ trang trí không thể thiếu cho Tết Dương lịch

Những món đồ trang trí không thể thiếu cho Tết Dương lịch

- 3 ngày trước

GĐXH - Để tạo nên một không gian trang trí Tết Dương lịch đầy ấn tượng, không thể thiếu được những món đồ trang trí đặc trưng của mùa lễ hội. Dưới đây là những món đồ bạn nên xem xét khi trang trí cho ngày Tết Dương lịch.

