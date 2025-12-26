3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.

Các cây có gai sắc nhọn

Xương rồng, hoa hồng leo… đẹp mắt nhưng đây là những cây tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cao, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Gai nhọn có thể đâm vào tay, chân hoặc mắc vào quần áo, thậm chí gây viêm nhiễm trong trường hợp không được xử lý kịp thời.

Cây xương rồng trồng trước nhà cần cẩn trọng

Về mặt phong thủy, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, những cây gai tượng trưng cho "sát khí", cản trở dòng năng lượng tích cực vào nhà.

Việc cắt tỉa không kỹ, đặt sát cửa chính… những chiếc gai nhọn có thể gây mất an toàn. Nếu yêu thích xương rồng, bạn nên để ở ban công hoặc góc ít sinh hoạt, chọn loại nhỏ gọn và thường xuyên lau bụi.

Cây trúc đào

Đây là một trong những loại cây không nên trồng trước nhà vì chúng có chứa những độc tố, có thể gây nguy hiểm, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Trúc đào là cây cảnh đẹp nhưng mọi bộ phận đều chứa độc tố. Nuốt phải lá, hoa hoặc hít phải khói khi đốt có thể gây ngộ độc tim, suy hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và thú cưng.

Cây trúc đào có hoa đẹp nhưng lại có chứa nhiều độc tố

Trong phong thủy cũng khuyên không nên đặt cây độc trước nhà vì chúng tạo cảm giác bất an và không may mắn. Thay vào đó, bạn có thể chọn các cây an toàn như lưỡi hổ, cây trúc…

Cây có tán lá quá rộng và rậm rạp

Các cây lớn với tán rậm và bộ rễ mạnh có thể che ánh sáng, gây ẩm mốc và nơi trú ngụ cho rắn, rết, côn trùng, đồng thời cản trở dòng khí tốt vào nhà, ảnh hưởng đến tài vận và cơ hội phát triển cho gia chủ.

Thực tế, các loại cây có rễ to, trồng quá gần tường nhà có thể ăn móng, làm tắc cống, lá rụng nhiều gây mùi hôi. Lời khuyên là nên giữ khoảng cách an toàn, tỉa cành gọn gàng hoặc chọn cây có tán nhỏ nếu muốn trồng gần cửa.

Cây trồng trước nhà lưu ý không chọn cây có tán quá rậm rạp

Một số cây trồng trước nhà có thể lựa chọn mà tán lá không quá rộng hay rậm rạp như: cây cau cảnh, lưỡi hổ, cây ngũ gia bì… Đây đều là những loại cây tốt trong phong thủy, giúp xua tan vận xui, đem lại may mắn cho gia chủ. Các loại cây này cũng dễ trồng, sinh trưởng tốt ở điều kiện khắc nghiệt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những loại cây cảnh cần tránh trồng trong nhà nếu không muốn thất thoát tiền của theo lời dặn của người xưa GĐXH – Cây cảnh trồng trong nhà giúp không gian sống thêm sinh khí, nhưng nếu tùy tiện bày lại không tốt. Có những loại hoa, cây mà người xưa khuyên không nên đặt trong nhà vì thất thoát tiền của, khó giàu có.