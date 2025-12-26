Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

Thứ sáu, 19:00 26/12/2025 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.

3 Lọai cây không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình - Ảnh 1.Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.

Các cây có gai sắc nhọn

Xương rồng, hoa hồng leo… đẹp mắt nhưng đây là những cây tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cao, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Gai nhọn có thể đâm vào tay, chân hoặc mắc vào quần áo, thậm chí gây viêm nhiễm trong trường hợp không được xử lý kịp thời.

3 Lọai cây không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình - Ảnh 2.

Cây xương rồng trồng trước nhà cần cẩn trọng

Về mặt phong thủy, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, những cây gai tượng trưng cho "sát khí", cản trở dòng năng lượng tích cực vào nhà.

Việc cắt tỉa không kỹ, đặt sát cửa chính… những chiếc gai nhọn có thể gây mất an toàn. Nếu yêu thích xương rồng, bạn nên để ở ban công hoặc góc ít sinh hoạt, chọn loại nhỏ gọn và thường xuyên lau bụi.

Cây trúc đào

Đây là một trong những loại cây không nên trồng trước nhà vì chúng có chứa những độc tố, có thể gây nguy hiểm, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Trúc đào là cây cảnh đẹp nhưng mọi bộ phận đều chứa độc tố. Nuốt phải lá, hoa hoặc hít phải khói khi đốt có thể gây ngộ độc tim, suy hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và thú cưng.

3 Lọai cây không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình - Ảnh 3.

Cây trúc đào có hoa đẹp nhưng lại có chứa nhiều độc tố

Trong phong thủy cũng khuyên không nên đặt cây độc trước nhà vì chúng tạo cảm giác bất an và không may mắn. Thay vào đó, bạn có thể chọn các cây an toàn như lưỡi hổ, cây trúc…

Cây có tán lá quá rộng và rậm rạp

Các cây lớn với tán rậm và bộ rễ mạnh có thể che ánh sáng, gây ẩm mốc và nơi trú ngụ cho rắn, rết, côn trùng, đồng thời cản trở dòng khí tốt vào nhà, ảnh hưởng đến tài vận và cơ hội phát triển cho gia chủ.

Thực tế, các loại cây có rễ to, trồng quá gần tường nhà có thể ăn móng, làm tắc cống, lá rụng nhiều gây mùi hôi. Lời khuyên là nên giữ khoảng cách an toàn, tỉa cành gọn gàng hoặc chọn cây có tán nhỏ nếu muốn trồng gần cửa.

3 Lọai cây không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình - Ảnh 4.

Cây trồng trước nhà lưu ý không chọn cây có tán quá rậm rạp

Một số cây trồng trước nhà có thể lựa chọn mà tán lá không quá rộng hay rậm rạp như: cây cau cảnh, lưỡi hổ, cây ngũ gia bì… Đây đều là những loại cây tốt trong phong thủy, giúp xua tan vận xui, đem lại may mắn cho gia chủ. Các loại cây này cũng dễ trồng, sinh trưởng tốt ở điều kiện khắc nghiệt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 Lọai cây không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình - Ảnh 5.Những loại cây cảnh cần tránh trồng trong nhà nếu không muốn thất thoát tiền của theo lời dặn của người xưa

GĐXH – Cây cảnh trồng trong nhà giúp không gian sống thêm sinh khí, nhưng nếu tùy tiện bày lại không tốt. Có những loại hoa, cây mà người xưa khuyên không nên đặt trong nhà vì thất thoát tiền của, khó giàu có.

3 Lọai cây không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình - Ảnh 6.Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững

GĐXH – Ngày nay, nhiều nhà trồng hồng xiêm trước cửa nhà vừa để làm đẹp không gian sống vừa mong muốn đón nhận may mắn, tài lộc và sự ấm no bền vững.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà

Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà

Thu đông trồng ngay cây phong thủy này, Tết đến đỏ rực, thêm may mắn tràn nhà

Thu đông trồng ngay cây phong thủy này, Tết đến đỏ rực, thêm may mắn tràn nhà

Cùng chuyên mục

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản

- 3 giờ trước

Sống trong căn hộ thuê tại quận 4, Hứa Đặng Thanh Trúc tự tay cải tạo gian bếp hơn 3 m2 thành không gian mộc mạc, an yên mang cảm hứng Ghibli.

Nhà thiết kế đình đám trong showbiz Việt tiết lộ lý do đưa các con về biệt thự rộng 2000m2

Nhà thiết kế đình đám trong showbiz Việt tiết lộ lý do đưa các con về biệt thự rộng 2000m2

- 5 giờ trước

GĐXH - Toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng khoảng 2000m2. Riêng diện tích của biệt thự đã tầm 500m2 với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.

'Cầu thang không lan can' gây bàn tán

'Cầu thang không lan can' gây bàn tán

- 13 giờ trước

Chủ đề 'cầu thang không lan can' được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi YouTuber Hana Giang Anh chia sẻ video giới thiệu thiết kế nội thất nhà cô.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng 80 m2 thành khu vườn trĩu quả

- 1 ngày trước

Đồng NaiTừ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.

Biệt thự nhà Chi Bảo lộng lẫy đón Noel

Biệt thự nhà Chi Bảo lộng lẫy đón Noel

- 1 ngày trước

GĐXH - CEO Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo - trang hoàng biệt thự ở TP HCM rực rỡ sắc màu, mừng Giáng sinh 2025.

7 thiết bị trong nhà dễ hao mòn nếu rút phích cắm sau sử dụng

7 thiết bị trong nhà dễ hao mòn nếu rút phích cắm sau sử dụng

- 1 ngày trước

Rút phích cắm modem wifi, bình nước nóng hay lò vi sóng sau khi sử dụng không tiết kiệm điện mà còn khiến thiết bị dễ bị hao mòn, hư hỏng.

Xu hướng trang trí Giáng sinh thống trị năm 2025

Xu hướng trang trí Giáng sinh thống trị năm 2025

- 2 ngày trước

Giáng sinh 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phong cách hoài cổ và tinh thần 'maximalism' - càng rực rỡ, càng nhiều lớp càng tốt.

Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinh

Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinh

- 2 ngày trước

GĐXH - Hôm 23/12, Vân Trang chia sẻ video dài hơn hai phút trên trang cá nhân, thể hiện việc cô tự tay chuẩn bị đồ trang trí Giáng sinh cho biệt thự rộng 1.000 m2 ở phường Tân Phong, TP HCM. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút hơn một triệu lượt xem, gần 30 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.

7 món đồ không nên mua, tránh lãng phí dịp lễ Giáng sinh

7 món đồ không nên mua, tránh lãng phí dịp lễ Giáng sinh

- 2 ngày trước

Mua sắm đồ trang trí Giáng sinh thiếu cân nhắc dễ gây lãng phí tiền bạc và rác thải, hãy tránh những món đồ này để đón Noel bền vững, tiết kiệm và ý nghĩa hơn.

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

- 3 ngày trước

GĐXH - Tùy vào cảm nhận của bản thân, bạn có thể tìm kiếm cho mình một số loại cây cảnh để bàn thờ phù hợp. Nó không chỉ mang lại ý nghĩa về thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Xem nhiều

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

GĐXH - Tùy vào cảm nhận của bản thân, bạn có thể tìm kiếm cho mình một số loại cây cảnh để bàn thờ phù hợp. Nó không chỉ mang lại ý nghĩa về thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí

Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giáp

Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giáp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top