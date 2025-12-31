'Nữ hoàng dọn dẹp' Anh bật mí mẹo làm sạch khay nướng chỉ với 2 nguyên liệu
Lynsey Crombie, 'nữ hoàng dọn dẹp' ở Anh, cho biết chỉ với chanh và baking soda - hai nguyên liệu nhà bếp quen thuộc - khay nướng cháy khét sẽ sạch bong.
Thay vì sử dụng nước rửa bát hay các loại hóa chất tẩy rửa, Lynsey Crombie, người được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng dọn dẹp" ở Anh nhờ những mẹo làm sạch đơn giản, tiết kiệm và thân thiện với môi trường -chia sẻ trên Instagram : "Không gì tuyệt hơn một quả chanh tươi để làm sạch. Khay nướng của tôi trông khá tệ, nên tôi cắt đôi quả chanh, rắc thêm một ít baking soda, bóp nhẹ cho ra nước rồi dùng chính miếng chanh đó để chà rửa".
Theo Lynsey, sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này giúp đánh bay dầu mỡ và vết bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. "Mùi hương thì thơm mát, dễ chịu, còn khay nướng thì sạch bong như mới", cô nói.
Theo các chuyên gia, chanh và giấm đều chứa axit tự nhiên có khả năng phá vỡ cấu trúc của dầu mỡ và mảng bám cứng đầu. Trong đó, chanh giàu axit citric - một chất có tính tẩy rửa nhẹ, giúp hòa tan cặn bẩn, đồng thời khử mùi hiệu quả. Khi kết hợp với baking soda, phản ứng sủi bọt tạo ra giúp "đánh bay" các vết bẩn bám lâu ngày ra khỏi bề mặt kim loại.
Trong khi đó, giấm chứa axit axetic, có tác dụng làm mềm các mảng bám cháy khét, đồng thời giúp khử mùi và diệt khuẩn nhẹ. Nhờ đặc tính tự nhiên này, việc sử dụng chanh và giấm không chỉ giúp làm sạch khay nướng hiệu quả mà còn hạn chế tiếp xúc với hóa chất mạnh, an toàn hơn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.
Mẹo làm sạch của Lynsey nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Một người bình luận: "Nhìn lượng dầu mỡ bong ra mà choáng, hiệu quả thật sự". Người khác viết: "Tôi rất thích những mẹo dùng chanh, lúc nào cũng thơm và dễ chịu". Người khác bày tỏ sự hài lòng: "Nhìn mà đã mắt".
Trong trường hợp không muốn sử dụng chanh và baking soda, Lynsey khuyên người dùng cũng có thể thay thế bằng hỗn hợp baking soda và giấm. Chỉ cần rắc đều baking soda lên khay, sau đó đổ một lượng giấm vừa đủ để tạo phản ứng sủi bọt giúp làm bong lớp bẩn. Sau đó, ngâm khay trong nước nóng, dùng miếng cọ rửa chà sạch và tráng lại bằng nước là có thể loại bỏ vết bẩn cứng đầu.
