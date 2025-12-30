Nguyên liệu rẻ tiền đánh bay cặn vôi bồn cầu chỉ trong 24 tiếng

Cặn vôi luôn là nỗi ám ảnh dai dẳng trong phòng tắm, đặc biệt là bồn cầu, gần như không thể xử lý triệt để dù đã cố gắng vệ sinh thường xuyên. Nếu sống ở khu vực có nguồn nước cứng càng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng, khi các khoáng chất nhanh chóng tích tụ trên bề mặt. Ngay cả khi lau chùi đều đặn, lớp cặn trắng phấn vẫn có thể quay trở lại chỉ sau vài tuần.

Khi được hỏi về phương pháp tự nhiên, không dùng hóa chất mạnh để xử lý những cặn vôi này, các chuyên gia vệ sinh đều khuyên sử dụng một nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, đó là giấm trắng.

James Roberts, Giám đốc tại Sanctuary Bathrooms, một doanh nghiệp ở Anh chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt các giải pháp phòng tắm cao cấp theo yêu cầu, nói: "Vệ sinh cặn vôi trong bồn cầu không nhất thiết phải dùng hóa chất mạnh hay cọ rửa mạnh tay. Có nhiều cách hiệu quả mà nhẹ nhàng để xử lý những vết bẩn cứng đầu. Hai phương pháp phổ biến và đơn giản bất ngờ lại chỉ cần những vật dụng quen thuộc trong gia đình: giấm và Coca-Cola".

James giải thích giấm có thể loại bỏ cặn vôi chỉ trong 24 giờ. "Giấm là chất tẩy rửa mạnh nhờ tính axit, giúp hòa tan các mảng cặn vôi một cách hiệu quả", anh nói.

Bồn cầu nhiều cặn vôi sẽ được đánh bay nhờ sử dụng giấm trắng.

Chuyên gia khuyên nên đổ một chai giấm trắng vào bồn cầu, đảm bảo giấm phủ đều các khu vực, đặc biệt dưới vành bồn cầu. Để qua đêm cho cặn vôi mềm ra, sau đó dùng bàn chải chà sạch vào sáng hôm sau. "Giấm sẽ làm mềm cặn vôi, giúp việc loại bỏ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi chà, hãy xả nước vài lần để rửa trôi giấm và cặn vôi đã hòa tan", James nói.

Laurence Barwick-Smith, chuyên gia về xử lý nước thải và thoát nước tại KEE, cũng nói giấm trắng như phương pháp tự nhiên để tẩy cặn vôi. Ông giải thích: "Cặn vôi trong bồn cầu rất phổ biến, đặc biệt ở các khu vực có nước cứng. Nó không gây hại trực tiếp, nhưng có thể để lại những vết bám cứng đầu, khiến bồn cầu trông như bị ố bẩn".

Laurence cho hay trên các vòi nước bằng thép không gỉ và các thiết bị khác trong phòng tắm, cặn vôi có thể bám chặt và gây trầy xước khi cố gắng loại bỏ. Cách tốt nhất để tránh điều này là xử lý cặn ngay khi phát hiện. Ông gợi ý đổ khoảng nửa chai giấm trắng tinh khiết trực tiếp vào bồn cầu, để qua đêm hoặc tối đa 12 giờ, sau đó chà sạch bằng bàn chải bồn cầu vào sáng hôm sau.

Nếu phương pháp tự nhiên không hiệu quả, Laurence khuyên nên dùng chất tẩy chuyên dụng. Ông giải thích: "Nếu cặn vôi bám dày hoặc tích tụ lâu ngày, chất tẩy cặn chuyên dụng sẽ xử lý nhanh hơn. Điều quan trọng là bạn nên dùng đúng loại này thay vì cố gắng gỡ hay chà mạnh để loại bỏ cặn".

Laurence khuyên nên chọn chất tẩy cặn bồn cầu có gốc axit photphoric thay vì axit hydrochloric, vì loại này vừa xử lý cặn hiệu quả vừa thân thiện hơn với các gioăng và thiết bị trong hệ thống ống nước. Luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất; thông thường, bạn cần để chất tẩy ngấm từ 30 đến 60 phút trước khi chà và xả nước.