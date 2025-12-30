Nguyên liệu rẻ tiền đánh bay cặn vôi bồn cầu chỉ trong 24 tiếng
Các chuyên gia khuyên nên đổ 500 ml giấm trắng vào bồn cầu, để yên qua đêm hoặc một ngày sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn cặn vôi.
Cặn vôi luôn là nỗi ám ảnh dai dẳng trong phòng tắm, đặc biệt là bồn cầu, gần như không thể xử lý triệt để dù đã cố gắng vệ sinh thường xuyên. Nếu sống ở khu vực có nguồn nước cứng càng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng, khi các khoáng chất nhanh chóng tích tụ trên bề mặt. Ngay cả khi lau chùi đều đặn, lớp cặn trắng phấn vẫn có thể quay trở lại chỉ sau vài tuần.
Khi được hỏi về phương pháp tự nhiên, không dùng hóa chất mạnh để xử lý những cặn vôi này, các chuyên gia vệ sinh đều khuyên sử dụng một nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, đó là giấm trắng.
James Roberts, Giám đốc tại Sanctuary Bathrooms, một doanh nghiệp ở Anh chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt các giải pháp phòng tắm cao cấp theo yêu cầu, nói: "Vệ sinh cặn vôi trong bồn cầu không nhất thiết phải dùng hóa chất mạnh hay cọ rửa mạnh tay. Có nhiều cách hiệu quả mà nhẹ nhàng để xử lý những vết bẩn cứng đầu. Hai phương pháp phổ biến và đơn giản bất ngờ lại chỉ cần những vật dụng quen thuộc trong gia đình: giấm và Coca-Cola".
James giải thích giấm có thể loại bỏ cặn vôi chỉ trong 24 giờ. "Giấm là chất tẩy rửa mạnh nhờ tính axit, giúp hòa tan các mảng cặn vôi một cách hiệu quả", anh nói.
Chuyên gia khuyên nên đổ một chai giấm trắng vào bồn cầu, đảm bảo giấm phủ đều các khu vực, đặc biệt dưới vành bồn cầu. Để qua đêm cho cặn vôi mềm ra, sau đó dùng bàn chải chà sạch vào sáng hôm sau. "Giấm sẽ làm mềm cặn vôi, giúp việc loại bỏ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi chà, hãy xả nước vài lần để rửa trôi giấm và cặn vôi đã hòa tan", James nói.
Laurence Barwick-Smith, chuyên gia về xử lý nước thải và thoát nước tại KEE, cũng nói giấm trắng như phương pháp tự nhiên để tẩy cặn vôi. Ông giải thích: "Cặn vôi trong bồn cầu rất phổ biến, đặc biệt ở các khu vực có nước cứng. Nó không gây hại trực tiếp, nhưng có thể để lại những vết bám cứng đầu, khiến bồn cầu trông như bị ố bẩn".
Laurence cho hay trên các vòi nước bằng thép không gỉ và các thiết bị khác trong phòng tắm, cặn vôi có thể bám chặt và gây trầy xước khi cố gắng loại bỏ. Cách tốt nhất để tránh điều này là xử lý cặn ngay khi phát hiện. Ông gợi ý đổ khoảng nửa chai giấm trắng tinh khiết trực tiếp vào bồn cầu, để qua đêm hoặc tối đa 12 giờ, sau đó chà sạch bằng bàn chải bồn cầu vào sáng hôm sau.
Nếu phương pháp tự nhiên không hiệu quả, Laurence khuyên nên dùng chất tẩy chuyên dụng. Ông giải thích: "Nếu cặn vôi bám dày hoặc tích tụ lâu ngày, chất tẩy cặn chuyên dụng sẽ xử lý nhanh hơn. Điều quan trọng là bạn nên dùng đúng loại này thay vì cố gắng gỡ hay chà mạnh để loại bỏ cặn".
Laurence khuyên nên chọn chất tẩy cặn bồn cầu có gốc axit photphoric thay vì axit hydrochloric, vì loại này vừa xử lý cặn hiệu quả vừa thân thiện hơn với các gioăng và thiết bị trong hệ thống ống nước. Luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất; thông thường, bạn cần để chất tẩy ngấm từ 30 đến 60 phút trước khi chà và xả nước.
Từ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.
Lynsey Crombie, 'nữ hoàng dọn dẹp' ở Anh, cho biết chỉ với chanh và baking soda - hai nguyên liệu nhà bếp quen thuộc - khay nướng cháy khét sẽ sạch bong.
Thay vì thuê nhà, nhiều người tại các đô thị lớn Trung Quốc chọn sống trong khách sạn để tận hưởng tiện ích trọn gói, an ninh và tối ưu hóa chi phí sinh hoạt.
Sống thông minh hôm nay không nằm ở công nghệ phức tạp, mà khởi nguồn từ những trải nghiệm nhẹ nhàng trong không gian quen thuộc nhất của mỗi gia đình.
GĐXH - Gia đình nam nghệ sĩ Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho một thứ có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho cơ ngơi.
Bước chân vào phòng khách sang trọng của những gia đình quyền thế hay doanh nhân thành đạt, không khó để bắt gặp bức tranh "cửu ngư quần hội" được treo ở vị trí trang trọng nhất. Nhiều người nghĩ đó đơn thuần là thú chơi tranh tao nhã, nhưng với giới tinh hoa, đằng sau chín chú cá chép ấy là cả một triết lý sâu sắc về việc "giữ tiền" và "giữ hòa khí" để tạo nên sự thịnh vượng bền lâu.
"Cây cối chính là chiếc máy thở của cuộc sống". Giữa guồng quay hối hả, có một góc ban công nhỏ xanh mướt, nơi ánh nắng nhảy múa trên từng phiến lá, chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với vài bí kíp nhỏ, bạn hoàn toàn có thể mang cả khu rừng nhiệt đới về nhà.
GĐXH - Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, chuyên gia khuyên bạn có thể tham khảo dưới đây để mang lại may mắn và tài lộc.
GĐXH - Để tạo nên một không gian trang trí Tết Dương lịch đầy ấn tượng, không thể thiếu được những món đồ trang trí đặc trưng của mùa lễ hội. Dưới đây là những món đồ bạn nên xem xét khi trang trí cho ngày Tết Dương lịch.
GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.