Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội
GĐXH - Qua điều tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 25kg ma túy các loại và 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Thiện (SN 1985; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Vương Tùng (SN 1980; trú tại Vĩnh Tuy, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lương Ngọc Huy (SN 1990; trú tại Hồng Hà, Hà Nội) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Vào ngày 22/9/2025, tại ngõ 1277 Giải Phóng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện đối tượng Vương Tùng có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, Tùng khai nhận được Ngô Đức Thiện thuê đi giao ma túy cho khách.
Kiểm tra chỗ ở của Thiện tại ngõ 1277 Giải Phóng, Công an phường thu giữ nhiều ma túy, 01 khẩu súng nhãn hiệu RETAYPM cùng 10 viên đạn. Đấu tranh khai thác, Công an phường Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng đã mua ma túy của Tùng là Lương Ngọc Huy.
Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố tiến hành điều tra xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là hơn 25,5 kg ma túy các loại.
Ngày 30/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Thiện và Vương Tùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lương Ngọc Huy về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.
