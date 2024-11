Lãi suất MBBank, VPBank mới nhất: Gửi 300 triệu đồng MBBank nhận lãi bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ảnh minh họa: Mekongsan.

Lãi suất ngân hàng hôm nay vừa ghi nhận Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) điều chỉnh tăng 0,3%/năm lãi suất huy động các kỳ hạn tiền gửi từ 6-9 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 6-9 tháng tăng lên 3,5%/năm. Agribank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng đang là 2,2%/năm, 12-18 tháng là 4,7%/năm. Lãi suất cao nhất thuộc là kỳ hạn 24 tháng, lên đến 4,8%/năm.

Trong nhóm Big4, Agribank là ngân hàng duy nhất liên tục điều chỉnh lãi suất tiền gửi trong 4 tháng liên tiếp. Ngày 16/10, Agribank tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-5 tháng, đồng thời giảm 0,1%/năm các kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Trước đó tháng 9/2024, Agribank tăng 0,2%/năm với kỳ hạn tiền gửi 1-2 tháng và tăng 0,3%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng.

Tháng 8/2024, Agribank tăng 0,2%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, tăng 0,3%/năm kỳ hạn 3-5 tháng, và tăng 0,1%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Sau 4 lần liên tiếp điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng tại Agribank cách đáng kể so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng tại Agribank cao hơn 0,2%/năm so với BIDV và VietinBank, và hơn 0,4%/năm so với Vietcombank.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng tại Agribank đang cao hơn 0,4%/năm so với BIDV và VietinBank, và hơn tới 0,8%/năm so với Vietcombank.

Lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng do Agribank công bố đang cao hơn 0,2%/năm so với BIDV và VietinBank, cao hơn 0,4%/năm so với Vietcombank.

Ở các kỳ hạn dài, lãi suất huy động tại BIDV và Vietinbank có phần nhỉnh hơn khi đang niêm yết lãi suất 4,9 -5%/năm kỳ hạn 24-36 tháng, trong khi tại Agribank đang là 4,8%/năm, và VietinBank là 4,7%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/11/2024 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,2 2,7 3,5 3,5 4,7 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 3,9 5,5 5,6 5,9 6,2 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,95 4,25 5,4 5,5 5,8 6,15 BAOVIETBANK 3,3 4 5,2 5,4 5,8 6 BVBANK 3,8 4 5,2 5,5 5,8 6 CBBANK 3,8 4 5,5 5,45 5,65 5,8 DONG A BANK 3,9 4,1 5,55 5,7 5,8 6,1 EXIMBANK 3,9 4,3 5,2 4,5 5,2 5,8 GPBANK 3,2 3,72 5,05 5,4 5,75 5,85 HDBANK 3,85 3,95 5,1 5,1 5,5 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7 LPBANK 3,6 3,8 5 5 5,4 5,7 MB 3,3 3,7 4,4 4,4 5,1 5 MSB 3,9 3,9 4,8 4,8 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 5,7 NCB 3,9 4,2 5,55 5,65 5,8 5,8 OCB 3,9 4,1 5,1 5,1 5,2 5,4 OCEANBANK 4,1 4,4 5,4 5,5 5,8 6,1 PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8 TECHCOMBANK 3,35 3,65 4,55 4,55 4,85 4,85 TPBANK 3,5 3,8 4,7 5,2 5,4 VIB 3,2 3,6 4,6 4,6 5,1 VIET A BANK 3,4 3,7 4,8 4,8 5,4 5,7 VIETBANK 3,8 4 5,2 5 5,6 5,9 VPBANK 3,6 3,8 4,8 4,8 5,3 5,3

Theo thống kê, Agribank là ngân hàng thứ ba điều chỉnh lãi suất trong tháng 11 sau ABBank và Techcombank.

Trước đó, ngày 5/11, Techcombank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng. Ngày 4/11, ABBank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Lãi suất MBBank, VPBank mới nhất

MBBank niêm yết lãi suất tiết kiệm từ 1-5 tháng dao động trong khoảng 3,1-3,6%/năm.

Tại các kỳ hạn 6-11 tháng, MBBank niêm yết lãi suất tiết kiệm 4,2%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12-18 tháng nhận lãi suất từ 4,9-4,8%/năm. Khách hàng gửi tiết kiệm 24-60 tháng nhận lãi suất cao nhất ở mức 5,7%/năm.

Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn chỉ nhận lãi suất ở mức 0,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện dao động trong khoảng 3,5 - 5,5%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VPBank hiện được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở mức 3,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 9 tháng ở mức 4,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng ở mức 5,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24-36 tháng ở mức 5,5%/năm.

Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 300 triệu đồng vào MBBank, với lãi suất 5,7% ở kì hạn 24 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

300 triệu đồng x 5,7%/12 x 24 = 34,2 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để được hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn.