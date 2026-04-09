Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Sau thời gian dài nằm trong nhóm những ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất thị trường, Ngân hàng Thương mại TNHH Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa bất ngờ giảm mạnh lãi suất đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do VCBNeo vừa cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng đã không còn được niêm yết theo mức lãi suất trần 4,75%/năm. Thay vào đó, lãi suất ngân hàng vừa cập nhật cho các kỳ hạn này là 4,45%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-60 tháng được VCBNeo niêm yết mới tại 7%/năm, đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm so với mức lãi suất cũ.

Mặc dù lãi suất niêm yết chính thức cao nhất 7%/năm, nhưng ngân hàng này vẫn đang chạy chương trình ưu đãi lãi suất với tên gọi "Thần Tài gõ cửa", có hiệu lực từ ngày 24/3/2026.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được nhận một trong ba mức lãi suất: 7,8%/năm nếu số tiền gửi dưới 500 triệu đồng; 7,9%/năm nếu số tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng; 8%/năm nếu số tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất thoả thuận với các kỳ hạn lĩnh lãi linh hoạt.

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 7 7 7 7 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,9 5,9 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,75 4,75 7,1 7,1 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 7,05 7,05 7,1 7,1 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 7 BVBANK 4,75 4,75 6,8 6,8 6,8 7,2 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 7,3 7,3 7,4 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,55 6,55 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,5 7,5 MSB 4,75 4,75 6,4 6,4 6,8 6,8 NAM A BANK 4,6 4,75 6,3 6,3 6,4 6,3 NCB 4,7 4,75 6,4 6,4 6,6 6,8 OCB 4,75 4,75 6,7 6,7 7 7,2 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 6,8 6,8 6,8 6,8 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,35 5,49 5,8 6,25 SHB 4,6 4,65 6,5 6,6 6,8 7 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,05 7,05 6,25 6,35 TPBANK 4,75 4,75 6,25 6,25 6,45 6,45 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,6 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,6 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8

Theo quy định của VCBNeo, ngân hàng nhận mở tài khoản tiết kiệm từ 200.000 đồng trở lên.

VCBNeo là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động trong tháng này, trong khi đã có tới 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB.

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất

Theo khảo sát, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank và BIDV tiếp tục duy trì biểu lãi suất ổn định. Đối với khoản tiền nhàn rỗi 100 triệu đồng, các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng đang là lựa chọn tối ưu để khách hàng nhận về số tiền lãi cao nhất.

Số tiền lãi cuối kỳ nhận được khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Với phương thức tính lãi cuối kỳ (tất toán một lần khi đến hạn), số tiền lãi thực nhận khi gửi 100 triệu đồng tại các ngân hàng diễn giải như sau:

Như vậy, nếu lựa chọn gửi 100 triệu đồng tại BIDV với kỳ hạn dài nhất là 36 tháng, tổng số tiền lãi bạn nhận được khi đến hạn lên tới 19,5 triệu đồng. Ở kỳ hạn 24 tháng, cả 3 ngân hàng đều chi trả mức lãi cuối kỳ ngang nhau là 13 triệu đồng.