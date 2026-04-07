Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

ACB gây bất ngờ khi vừa đẩy lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,3%/năm.





Mặc dù luôn thuộc nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp nhất thị trường, nhưng Ngân hàng Á Châu (ACB) gây bất ngờ khi vừa đẩy lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,3%/năm kể từ hôm nay.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ACB One, lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt niêm yết mới tại 4,75%/năm, tăng 0,15%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng, đồng thời tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng.

Đáng chú ý, ACB bất ngờ trở thành một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất trên 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng sau khi vừa điều chỉnh tăng.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng tăng mạnh 0,75%/năm, lần lượt được niêm yết mới tại 7,1%/năm và 7,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được ACB niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, lên đến 7,3%/năm, cũng với mức tăng 0,75%/năm so với mức lãi suất cũ.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm liên tiếp lãi suất ngân hàng ACB được niêm yết vượt ngưỡng 7%/năm cho người gửi tiền.

Ngoài ACB, hiện các ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi từ 7%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng gồm: Agribank, Bac A Bank, LPBank, MBV, PGBank, VCBNeo.

ACB cũng điều chỉnh tăng lãi suất đối với tiết kiệm tại quầy, mức tăng cao nhất tới 0,6%/năm. Hiện nhà băng này đang niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất là 5,9%/năm, cho kỳ hạn từ 13 – 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Đáng chú ý, mức lãi suất đặc biệt 6,9%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên cũng đã được ACB nâng lên thành 7,5%/năm (kỳ hạn 13 tháng). Đây là lần thứ hai ACB tăng lãi suất huy động đặc biệt kể từ đầu năm 2026.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) tăng lãi suất huy động theo niêm yết lên mức cao nhất 7%/năm.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân được BaoViet Bank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm (không thay đổi); kỳ hạn 6-11 tháng 6,9%/năm (tăng 0,2%/năm); kỳ hạn 12-36 tháng 7%/năm (tăng 0,25%/năm).

Trong khi đó, Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) tăng lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được Nam A Bank tăng mạnh 0,6-0,7%/năm, đồng loạt niêm yết mới tại 6,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 12-13 tháng cũng tăng tới 0,7%/năm lên 6,4%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng cao nhất theo niêm yết trực tuyến của Nam A Bank.

Lãi suất niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 14-36 tháng đồng loạt niêm yết mới tại 6,3%/năm, tăng 0,4%/năm so với trước đó.

Nam A Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại 4,6%/năm và kỳ hạn 2-5 tháng tại 4,75%/năm.

Như vậy từ đầu tháng 4/2026 đã có tới 4 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/4/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 7 7 7 7 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 5,5 5,5 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,9 5,9 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 7,05 7,05 7,1 7,1 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 7 BVBANK 4,75 4,75 6,8 6,8 6,8 7,2 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 7,3 7,3 7,4 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,55 6,55 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,5 7,5 MSB 4,75 4,75 6,4 6,4 6,8 6,8 NAM A BANK 4,6 4,75 6,3 6,3 6,4 6,3 NCB 4,7 4,75 6,4 6,4 6,6 6,8 OCB 4,75 4,75 6,7 6,7 7 7,2 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 6,8 6,8 6,8 6,8 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,35 5,49 5,8 6,25 SHB 4,6 4,65 6 6,1 6,3 6,5 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,05 7,05 6,25 6,35 TPBANK 4,75 4,75 6,25 6,25 6,45 6,45 VCBNEO 4,75 4,75 7,2 7,2 7,2 7,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,6 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8

Trước đó, ngày 31/3/2026 NHNN yêu cầu các TCTD phải tập trung triển khai các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Các TCTD phải thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất (bao gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ trần lãi suất tiền gửi…); đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lãi suất.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 8,7% khi gửi từ 5 triệu đồng

Theo khảo sát với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,7%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,04%, 6,19% và 6,24%/năm.

Hiện Cake by VPBank đang tặng thêm lãi suất 1%/năm cho khách hàng cá nhân gửi từ 5 triệu đồng trở lên, nhận lãi cuối kỳ hạn, đầu kỳ hạn, hàng tháng, hàng quý. Áp dụng ở kỳ hạn 6 đến 13 tháng và không tất toán trước hạn.

Theo đó, ở kỳ hạn 6 tháng cộng thêm lãi suất được tặng, gửi tiền ở Cake by VPBank sẽ nhận được lãi suất cao tới 8,7%/năm. Chương trình này được ngân hàng áp dụng từ ngày 1.4.2026 đến hết ngày 31.5.2026

PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Hiện PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 và 13 tháng.

BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 7,1% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12-36 tháng.

Vikki Bank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. Vikki Bank niêm yết lãi suất cao nhất là 6,7% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 13 tháng.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 600 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 8,7% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

600 triệu đồng x 8,7%/12 x 6 tháng = 26,1 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.