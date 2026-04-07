Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồng
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,7%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Mặc dù luôn thuộc nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp nhất thị trường, nhưng Ngân hàng Á Châu (ACB) gây bất ngờ khi vừa đẩy lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,3%/năm kể từ hôm nay.
Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ACB One, lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt niêm yết mới tại 4,75%/năm, tăng 0,15%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng, đồng thời tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng.
Đáng chú ý, ACB bất ngờ trở thành một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất trên 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng sau khi vừa điều chỉnh tăng.
Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng tăng mạnh 0,75%/năm, lần lượt được niêm yết mới tại 7,1%/năm và 7,2%/năm.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất được ACB niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, lên đến 7,3%/năm, cũng với mức tăng 0,75%/năm so với mức lãi suất cũ.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm liên tiếp lãi suất ngân hàng ACB được niêm yết vượt ngưỡng 7%/năm cho người gửi tiền.
Ngoài ACB, hiện các ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi từ 7%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng gồm: Agribank, Bac A Bank, LPBank, MBV, PGBank, VCBNeo.
ACB cũng điều chỉnh tăng lãi suất đối với tiết kiệm tại quầy, mức tăng cao nhất tới 0,6%/năm. Hiện nhà băng này đang niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất là 5,9%/năm, cho kỳ hạn từ 13 – 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.
Đáng chú ý, mức lãi suất đặc biệt 6,9%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên cũng đã được ACB nâng lên thành 7,5%/năm (kỳ hạn 13 tháng). Đây là lần thứ hai ACB tăng lãi suất huy động đặc biệt kể từ đầu năm 2026.
Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) tăng lãi suất huy động theo niêm yết lên mức cao nhất 7%/năm.
Biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân được BaoViet Bank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm (không thay đổi); kỳ hạn 6-11 tháng 6,9%/năm (tăng 0,2%/năm); kỳ hạn 12-36 tháng 7%/năm (tăng 0,25%/năm).
Trong khi đó, Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) tăng lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 6-36 tháng.
Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được Nam A Bank tăng mạnh 0,6-0,7%/năm, đồng loạt niêm yết mới tại 6,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 12-13 tháng cũng tăng tới 0,7%/năm lên 6,4%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng cao nhất theo niêm yết trực tuyến của Nam A Bank.
Lãi suất niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 14-36 tháng đồng loạt niêm yết mới tại 6,3%/năm, tăng 0,4%/năm so với trước đó.
Nam A Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại 4,6%/năm và kỳ hạn 2-5 tháng tại 4,75%/năm.
Như vậy từ đầu tháng 4/2026 đã có tới 4 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/4/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|7
|7
|7
|7
|BIDV
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|5,5
|5,5
|5,9
|5,9
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,9
|5,9
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|ACB
|4,75
|4,75
|7,1
|7,2
|7,3
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|7,05
|7,05
|7,1
|7,1
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|7
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,8
|6,8
|6,8
|7,2
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|LPBANK
|4,7
|4,75
|7,3
|7,3
|7,4
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,9
|5,9
|6,55
|6,55
|MBV
|4,6
|4,75
|7,2
|7,2
|7,5
|7,5
|MSB
|4,75
|4,75
|6,4
|6,4
|6,8
|6,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,3
|6,3
|6,4
|6,3
|NCB
|4,7
|4,75
|6,4
|6,4
|6,6
|6,8
|OCB
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|7
|7,2
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6,8
|6,8
|6,8
|6,8
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,8
|7
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,35
|5,49
|5,8
|6,25
|SHB
|4,6
|4,65
|6
|6,1
|6,3
|6,5
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|7,05
|7,05
|6,25
|6,35
|TPBANK
|4,75
|4,75
|6,25
|6,25
|6,45
|6,45
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|7,2
|7,2
|7,2
|7,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,7
|4,75
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|6,1
|6,2
|6,3
|6,6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,6
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
Trước đó, ngày 31/3/2026 NHNN yêu cầu các TCTD phải tập trung triển khai các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Các TCTD phải thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất (bao gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ trần lãi suất tiền gửi…); đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lãi suất.
Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 8,7% khi gửi từ 5 triệu đồng
Theo khảo sát với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,7%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,04%, 6,19% và 6,24%/năm.
Hiện Cake by VPBank đang tặng thêm lãi suất 1%/năm cho khách hàng cá nhân gửi từ 5 triệu đồng trở lên, nhận lãi cuối kỳ hạn, đầu kỳ hạn, hàng tháng, hàng quý. Áp dụng ở kỳ hạn 6 đến 13 tháng và không tất toán trước hạn.
Theo đó, ở kỳ hạn 6 tháng cộng thêm lãi suất được tặng, gửi tiền ở Cake by VPBank sẽ nhận được lãi suất cao tới 8,7%/năm. Chương trình này được ngân hàng áp dụng từ ngày 1.4.2026 đến hết ngày 31.5.2026
PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Hiện PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 và 13 tháng.
BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 7,1% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12-36 tháng.
Vikki Bank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. Vikki Bank niêm yết lãi suất cao nhất là 6,7% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 13 tháng.
Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?
Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Gửi 600 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 8,7% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
600 triệu đồng x 8,7%/12 x 6 tháng = 26,1 triệu đồng.
Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Xe ga 125cc giá 25 triệu đồng trang bị đẳng cấp vượt tầm giá, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới có giá bán rẻ hơn Honda Vision, nhưng lại sở hữu những trang bị đẳng cấp vượt trội ‘Tiểu SH’.
Giá vàng hôm nay 7/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tiếp về 172,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh tại đại lý, thấp nhất lịch sử, khách đua chốt thay Vision, Lead vì rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt.
Tỷ giá USD hôm nay (7/4): 'Chợ đen' giảm mạnh, lùi sát mốc 27.000 đồng/USDGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 7/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, trong khi giá tại ngân hàng chỉ biến động nhẹ.
Giá bạc hôm nay 7/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đều có xu hướng nhích nhẹ quanh vùng 75 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bạc quốc tế vẫn đang trên đà giảm.
Hà Nội: Biệt thự tại phường Kiến Hưng rao bán rầm rộ tháng 4/2026Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 120 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo thua doanh sốGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực rẻ nhờ chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay, có thể đánh bại cả Kia Morning.
SUV hạng C giá siêu rẻ 532 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn Mitsubishi XpanderGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C siêu rẻ của Honda vừa chính thức ra mắt với mức giá chỉ từ 532 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át CR-V, sẵn sàng hạ đo ván Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao.
Giá iPhone 17 Pro mới nhất giảm sốc, rẻ hiếm thấy, khách đua chọn thay iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro mới nhất tẻ hơn iPhone 17 Pro Max tới 4 triệu, là sự lựa chọn tiết kiệm hơn được khách Việt săn đón đầu tháng 4.
Giá lăn bánh Honda City giảm sốc, thấp nhất phân khúc, rẻ hiếm thấy, Hyundai Accent, Toyota Vios lo thua doanh sốGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City giảm mạnh nhờ ưu đãi lớn, đưa Hyundai Accent, Toyota Vios vào cuộc đua doanh số.