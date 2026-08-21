Lái xe máy điện giá siêu rẻ 18 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi tới 80 km/lần sạc, động cơ tối đa 1.450W

Trải nghiệm xe máy điện giá 34 triệu đồng sở hữu động cơ hơn 3.000W, 2 pin đi tới 180km GĐXH - Xe máy điện sở hữu động cơ tối đa 3.050W, tốc độ 68 km/h và có thể lắp hai pin để nâng quãng đường lên tới 180km.

Xe máy điện thiết kế nhỏ gọn, đi tới 80 km/lần sạc, động cơ tối đa 1.450W

Yadea Ova là lựa chọn hướng nhiều tới nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Yadea Ova là lựa chọn hướng nhiều tới nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Mẫu xe gây chú ý với kích thước nhỏ gọn, chiều cao yên thấp, nhiều lựa chọn màu sắc và sử dụng bộ ắc quy Graphene TTFAR.

Công bố từ Yadea Việt Nam, Yadea Ova sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.600 x 670 x 1.070 mm. So với nhiều mẫu xe máy điện trên thị trường, đây là kích thước khá gọn, tạo thuận lợi khi xoay trở trong không gian hẹp, bãi đỗ xe hoặc những tuyến đường đông phương tiện.

Chiều cao yên chỉ 740 mm cũng là một lợi thế đáng chú ý. Thông số này giúp người có vóc dáng nhỏ dễ chống chân hơn khi dừng xe, đồng thời tạo tư thế điều khiển thân thiện với những người mới làm quen phương tiện điện.

Trọng lượng xe ở mức 88 kg, trong khi tải trọng công bố đạt 130 kg. Xe sử dụng bộ vành thép đúc kích thước 10 inch ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp lốp không săm.

Hệ thống treo gồm phuộc dầu phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau. Cấu hình này hướng tới khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trên các điều kiện mặt đường đô thị thông thường.

Về an toàn, Yadea trang bị cho Ova phanh đĩa ở bánh trước và phanh cơ phía sau. Việc sử dụng phanh đĩa phía trước giúp tăng khả năng kiểm soát lực phanh tại bánh chịu phần lớn tải trọng khi xe giảm tốc.

Yadea trang bị cho Ova phanh đĩa ở bánh trước và phanh cơ phía sau.

Một yếu tố khác tạo nét riêng cho Yadea Ova là bảng màu tương đối trẻ trung. Xe có các lựa chọn vàng, xanh, hồng, đỏ và xanh ngọc, thay vì chủ yếu sử dụng những gam màu trung tính thường thấy trên nhiều dòng xe máy điện.

Yadea Ova sử dụng động cơ điện có công suất danh định 350W và công suất tối đa 1.450W. Xe vận hành tự động hoàn toàn và có thể đạt vận tốc tối đa 44 km/h.

Thông số vận hành này cho thấy Ova không hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện hiệu suất cao, mà tập trung nhiều hơn vào nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển quãng ngắn trong thành phố.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ ắc quy Graphene TTFAR 60V - 22Ah. Theo thông số được cung cấp, Yadea Ova có phạm vi hoạt động khoảng 60-80 km sau mỗi lần sạc đầy. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy theo tải trọng, tốc độ, địa hình và điều kiện vận hành.

Thông số vận hành này cho thấy Ova không hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện hiệu suất cao

Thời gian sạc đầy khoảng 7-8 giờ, phù hợp với thói quen cắm sạc qua đêm. Bộ sạc có khả năng tự động ngắt khi đầy, giúp quá trình sử dụng thuận tiện hơn.

Nếu người dùng có nhu cầu di chuyển khoảng 15-20 km mỗi ngày, phạm vi công bố 60-80 km đồng nghĩa xe có thể đáp ứng vài ngày sử dụng trước khi cần nạp lại năng lượng, dù con số thực tế còn phụ thuộc điều kiện vận hành.

Giá xe máy điện Yadea Ova

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, xe máy điện Yadea Ova có giá 18.190.000 đồng, đưa mẫu xe vào nhóm sản phẩm phổ thông của thị trường xe máy điện. Thay vì chạy đua về công suất hay tốc độ, Ova tập trung vào kích thước nhỏ, yên thấp và phạm vi hoạt động đủ dùng cho nhu cầu di chuyển thường nhật.

Xét trong tầm giá khoảng 18 triệu đồng, lợi thế của Yadea Ova nằm ở sự cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn, chiều cao yên 740 mm, tốc độ tối đa 44 km/h và quãng đường công bố lên tới 80 km. Đây là cấu hình phù hợp hơn với người dùng ưu tiên sự dễ điều khiển và chi phí sở hữu vừa phải thay vì sức mạnh vận hành.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.