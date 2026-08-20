Vượt trội SH, xe ga 174cc giá 59 triệu đồng thiết kế cá tính, công nghệ vượt tầm, rẻ chỉ ngang Air Blade

Xe ga 174cc thiết kế cá tính, công nghệ vượt tầm

WMoto Nexy 180+ phiên bản 2026

Nhà phân phối MForce Bike Holdings vừa chính thức mở bán mẫu xe tay ga WMoto Nexy 180+ phiên bản 2026 tại thị trường Malaysia.

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, về tổng thể thiết kế, WMoto Nexy 180+ 2026 mang phong cách "mecha" tương lai với nhiều đường cắt sắc sảo và hình khối góc cạnh. Xe có kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt tương ứng là 1.970 x 770 x 1.150 (mm). Chiều cao yên ở mức 765 mm giúp người dùng chống chân khá dễ dàng, trong khi trọng lượng khô 136 kg đủ bảo đảm khả năng vận hành linh hoạt cho chiếc xe.

Ở phía trước, WMoto Nexy 180+ mới được trang bị kính chắn gió thể thao, giúp cản gió khá tốt. Yên xe thiết kế dạng hai tầng, tích hợp phần đệm tựa lưng nhô cao giúp nâng đỡ thắt lưng người lái, mang lại sự thoải mái ngay cả khi ngồi lâu.

WMoto Nexy 180+ mới được trang bị kính chắn gió thể thao

Về mặt công nghệ và tiện ích, mẫu xe WMoto Nexy 180+ mới sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu TFT 6 inch, có khả năng kết nối Bluetooth với smartphone qua ứng dụng Carbit Ride và Roadcam. Đặc biệt, xe tích hợp sẵn camera hành trình ở ngay phía trước mặt nạ, cho phép ghi lại cảnh đẹp dọc đường và cung cấp bằng chứng khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Danh sách tiện nghi trên Nexy 180+ còn bao gồm hệ thống khóa thông minh Smartkey (kèm chìa cơ dự phòng), hộc chứa đồ phía trước dùng nắp đậy từ tính tiện lợi, cổng sạc kép USB Type-A và Type-C, công tắc ngắt động cơ an toàn ở chân chống bên và cụm đèn chiếu sáng Full-LED sử dụng bóng projector.

Sức mạnh của WMoto Nexy 180+ 2026 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn,

Sức mạnh của WMoto Nexy 180+ 2026 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích thực tế 174cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 18,2 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và truyền động bằng dây curoa. Bình xăng dung tích 8L đủ để giúp chiếc xe di chuyển được những quãng đường khá dài mà không phải đổ xăng nhiều lần.





Nhà sản xuất còn trang bị cho WMoto Nexy 180+ cảm biến giám sát áp suất lốp

Hệ thống an toàn và dàn chân của xe cũng được đầu tư bài bản với phanh đĩa đĩa trước kích thước 260 mm đi kèm heo phanh 4 piston, phanh đĩa sau 220 mm dùng heo phanh 1 piston. Xe trang bị sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo. Thậm chí, nhà sản xuất còn trang bị cho WMoto Nexy 180+ cảm biến giám sát áp suất lốp (TPMS), trang bị mà ngay cả Honda SH và Air Blade cũng chưa có. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng trước (hành trình 103 mm) và lò xo đôi có thể điều chỉnh tải trọng phía sau (hành trình 130 mm), đi kèm bộ vành 14 inch phía trước (lốp 110/70) và 13 inch phía sau (lốp 130/70).

Giá xe ga 174cc WMoto Nexy 180+

Xe ga 174cc WMoto Nexy 180+ với mức giá đề xuất 9.288 RM (khoảng 52 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí đăng ký), Doanhnghiep.vn thông tin.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới vừa được SYM cho ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.