Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn

Thứ hai, 08:18 06/10/2025 | Tâm sự
Chỉ một câu nói lỡ miệng của cháu gái mà tôi phát hiện ra rằng, bao mẻ bánh Trung thu tôi tự làm và gửi biếu nhà chồng lâu nay đều bị vứt bỏ, chẳng ai thèm dùng.

Khoảng 5 năm trở lại đây, cứ gần đến Trung thu, tôi lại làm bánh dẻo để gửi biếu gia đình hai bên, bạn bè, đối tác và hàng xóm.

Phần vì tôi muốn thể hiện thành ý của mình, phần vì muốn mọi người được thưởng thức món bánh chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như mọi năm, tôi gửi biếu gia đình chồng 10 cặp bánh: bố mẹ chồng 2 cặp, nhà chị chồng 2 cặp, còn 6 cặp để ông bà đem biếu tặng hàng xóm, họ hàng xung quanh.

Vì bánh dẻo không có chất bảo quản nên chỉ để được 5–7 ngày, tôi luôn dặn mọi người ăn sớm, không để lâu như bánh nướng.

Tôi còn cẩn thận hỏi bố mẹ và chị chồng xem bánh mình làm có hợp khẩu vị không, nếu không thì góp ý để tôi điều chỉnh.

Dù chẳng ai phản hồi, tôi cũng không bận tâm, chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi người sẽ hiểu tấm lòng của tôi khi thức khuya dậy sớm làm từng mẻ bánh ngon để biếu.

Thế nhưng, cách đây hơn 2 tháng, đứa cháu ngoại lớn nhất của bố mẹ chồng tôi bất ngờ hỏi: “Bác C. ơi, năm nay bác có làm bánh Trung thu nữa không?”.

Tôi hào hứng nói: “Bác có. Cháu ăn thấy ngon nên muốn ăn nữa đúng không?”.

Đứa cháu mặt bỗng nhăn lại, đáp ngay: “Cháu chưa ăn bao giờ nên không biết. Nếu bác làm thì đừng cho nhà cháu nữa nhé, mẹ cháu toàn vứt đi thôi”.

Tôi sững người trước câu nói của cháu nhưng cố giữ bình tĩnh rồi gặng hỏi thêm. Cháu bảo, mẹ cháu nói bánh có hóa chất, toàn phẩm màu, ăn vào độc hại lắm. Nếu muốn ăn, mẹ cháu mua bánh ngoài tiệm cho yên tâm.

Cháu còn kể, cả bà nội cũng lén mang bánh đi vứt, còn gói kỹ trong túi nilon đen vì sợ người khác phát hiện. Thấy tôi làm bánh từ bột khô, chỉ cần đổ thêm nước màu là bột kết dính, bà tưởng tôi dùng phụ gia, hóa chất nên mới làm được bánh mà không cần nấu nướng gì.

Tự làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết gia đình chồng đem vứt, không ăn. Ảnh minh họa

Tôi giận tím mặt, nước mắt như chực trào. Hóa ra nhà chồng tôi trước giờ chưa từng ăn bánh Trung thu tôi gửi biếu, lại còn vứt hết. Nếu không vì sự lỡ miệng của cháu gái thì tôi không bao giờ biết được sự thật cay đắng này.

Tôi bị đối xử tệ đã đành nhưng công sức, thời gian và cả tiền bạc tôi dành ra để làm những chiếc bánh ngon nhất cũng bị nhà chồng coi như rác. Trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn còn chưa từng biết mùi vị bánh Trung thu thế nào.

Lẽ ra, nếu có thắc mắc, họ chỉ cần hỏi, tôi sẽ giải thích rõ. Thứ “hóa chất” mà họ nghi ngờ thực ra chỉ là nước đường. Bột làm bánh dẻo vốn là bột nếp chín, chỉ cần ngào cùng nước đường là có thể đóng khuôn.

Hoặc nếu không muốn nhận, không muốn ăn, mọi người có thể từ chối khéo bằng nhiều cách. Và tôi sẽ đem biếu tặng người khác, chứ nỡ lòng nào lại đem vứt đi.

Vì chuyện đó, tôi quyết định năm nay sẽ không làm bánh gửi biếu nhà chồng nữa. Tôi cũng nói rõ với chồng, và thật may, anh hoàn toàn ủng hộ.

Dù không tặng bánh tự làm nhưng tôi vẫn chuyển tiền vào tài khoản biếu bố mẹ chồng để ông bà hiểu, tôi luôn dùng sự chân thành đối đãi với gia đình chồng chứ không phải chỉ là màu mè, hình thức.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giáĐịnh cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

GĐXH - Chỉ một câu nói vô tình của con dâu khiến tôi thay đổi cả quyết định lớn trong đời.



Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Dạy trẻ 'đánh chừa': Thói quen gieo mầm tính đổ lỗi

Dạy trẻ 'đánh chừa': Thói quen gieo mầm tính đổ lỗi

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Em út bị mắng té tát vì chồng làm sếp mà giỗ cha không lo nổi 30 mâm cỗ

Em út bị mắng té tát vì chồng làm sếp mà giỗ cha không lo nổi 30 mâm cỗ

Tâm sự - 12 giờ trước

Đáng lẽ ngày giỗ là dịp anh chị em sum họp nhưng chỉ vì bất đồng quan điểm về việc làm bao nhiêu mâm cỗ mà em gái út bị mắng té tát.

Bất ngờ phát hiện mối quan hệ của chồng và chị hàng xóm từ món quà Trung thu của con

Bất ngờ phát hiện mối quan hệ của chồng và chị hàng xóm từ món quà Trung thu của con

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Khi phát hiện ra mọi chuyện, tôi bàng hoàng không tin chồng có thể làm ra những chuyện như vậy với mình.

Chồng ngoại tình, ly hôn còn đòi chia nửa căn nhà chỉ góp 300 triệu đồng

Chồng ngoại tình, ly hôn còn đòi chia nửa căn nhà chỉ góp 300 triệu đồng

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Con mới được 8 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi quyết định ly hôn, nhưng anh ta đòi chia 1/2 căn nhà mà trước đó anh ta chỉ góp 300 triệu đồng.

Con dâu đăng ảnh mâm cúng giỗ đầu bố chồng lên mạng, cả gia đình 'họp khẩn'

Con dâu đăng ảnh mâm cúng giỗ đầu bố chồng lên mạng, cả gia đình 'họp khẩn'

Tâm sự - 1 ngày trước

Một bức ảnh và vài dòng trạng thái vợ tôi đăng trên Facebook khiến mẹ, chị gái và em gái tôi tức giận, chỉ trích cô "vạch áo cho người xem lưng".

Chỉ vì hộp bánh Trung thu của người này, mẹ chồng âm mưu đuổi tôi ra khỏi nhà

Chỉ vì hộp bánh Trung thu của người này, mẹ chồng âm mưu đuổi tôi ra khỏi nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bao nhiêu năm tôi cố gắng làm hài lòng mẹ chồng, tận tâm chăm sóc bà lúc ốm đau nhưng vẫn không bằng một người ngoài và hộp bánh cô ta tặng hay sao?

Hàng xóm chỉ chờ tôi mở cửa để vào kể xấu con dâu

Hàng xóm chỉ chờ tôi mở cửa để vào kể xấu con dâu

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi vô tình trở thành chiếc thùng rác của bà hàng xóm, để bà trút vào đó mọi nỗi ấm ách, bực dọc.

Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay

Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay

Tâm sự - 1 ngày trước

Về thăm bố mẹ tôi, bạn trai đem theo một hộp bánh Trung thu to và đẹp. Bố tôi trang trọng đặt lên bàn thờ mời ông bà, tổ tiên. Thế nhưng, khi bóc hộp, tôi lại phát hiện sự thật đáng buồn.

Tận mắt thấy chồng đi khách sạn nhưng tôi lại không thể lao vào đánh ghen khi biết 'tiểu tam' là ai

Tận mắt thấy chồng đi khách sạn nhưng tôi lại không thể lao vào đánh ghen khi biết 'tiểu tam' là ai

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Khoảnh khắc ấy, người tôi run lên bần bật, đôi chân như bị đóng chặt xuống đường, không thể nhúc nhích. Tôi cứ đứng đó, nhìn chồng và nhân tình của anh ta tiến sâu vào bên trong.

Liên tục được hàng xóm cho 'thức ăn thừa', biết sự thật tôi rưng rưng nước mắt

Liên tục được hàng xóm cho 'thức ăn thừa', biết sự thật tôi rưng rưng nước mắt

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi sống một mình, hiếm khi nấu nướng. Biết thế, hàng xóm thường mang qua cho tôi tô canh chua, chén cá kho… Họ bảo thức ăn thừa của nhà nên nhờ tôi ăn giúp.

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi chỉ biết khóc, không biết nói thêm gì. Sau đó tôi lại tìm cách xoay tiền đưa tiền cho mẹ, tiền này theo như mẹ nói là để bố mẹ lo cho em trai tôi.

Dọn nhà sau mưa ngập, tôi chết lặng khi tìm thấy vật quen thuộc trong gậm giường của mẹ chồng

Dọn nhà sau mưa ngập, tôi chết lặng khi tìm thấy vật quen thuộc trong gậm giường của mẹ chồng

Tâm sự

GĐXH – Khi biết chuyện, tôi thực sự choáng váng. Tại sao mẹ chồng lại có thể làm ra được chuyện động trời như thế.

Tận mắt thấy chồng đi khách sạn nhưng tôi lại không thể lao vào đánh ghen khi biết 'tiểu tam' là ai

Tận mắt thấy chồng đi khách sạn nhưng tôi lại không thể lao vào đánh ghen khi biết 'tiểu tam' là ai

Tâm sự
Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này

Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này

Tâm sự
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay

Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay

Tâm sự
Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới

Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới

Tâm sự

Top