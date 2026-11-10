Lâm Đồng: Khởi tố tài xế ô tô sử dụng rượu, bia, đi sai phần đường gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.M.H (SN 1998, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hình ảnh vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy được camera ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Trước đó, khoảng 18 giờ 54 phút ngày 26/7/2026, tại Km38+500 đường ĐT725 (thuộc thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô biển số 49D1-305.xx do ông B.V.C (SN 1972) điều khiển, chở bà P.T.S (SN 1981), với xe ô tô biển số 99A-672.xx do P.M.H điều khiển theo chiều ngược lại.

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh: Cục CSGT

Vụ tai nạn khiến ông C và bà S bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Điều tra ban đầu cơ quan Công an xác định, tài xế P.M.H điều khiển ô tô không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến tai nạn. Kết quả kiểm tra cũng xác định tài xế có sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau cú va chạm với ô tô. Ảnh: Cục CSGT

Với hậu quả làm 2 người tử vong và các tình tiết liên quan. Hành vi của tài xế H được xác định vi phạm điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt theo quy định là từ 3 năm đến 10 năm tù.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.