Phú Thọ: Phanh phui thủ đoạn buôn ma túy núp bóng booking phòng nghỉ ở Tam Đảo

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình địa bàn và điều tra mở rộng các vụ án về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, đấu tranh làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng hoạt động đặt phòng nghỉ tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng ở khu vực Tam Đảo để thực hiện việc mua bán ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và điều tra mở rộng các vụ án về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, đấu tranh làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn - (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, lực lượng Công an phát hiện K.Đ.T (SN 1984, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thậm Thình, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ; hiện có chỗ ở tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Đây là đối tượng lao động tự do, lợi dụng việc đặt phòng nghỉ (booking) tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực Tam Đảo để tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.



Ngày 13/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang K.Đ.T về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét là 1.008,4165 gam, gồm hai loại Ketamine và MDMA.

Số tang vật lực lượng công an thu giữ được - (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ và bắt khẩn cấp hai đối tượng có liên quan, gồm V.N.T (SN 1994, có hộ khẩu thường trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và T.V.H.N (SN 2002, có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, V.N.T là đối tượng cung cấp ma túy cho K.Đ.T, còn T.V.H.N mua ma túy từ K.Đ.T để bán lại kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với cả ba đối tượng K.Đ.T, V.N.T và T.V.H.N để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

