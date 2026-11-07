Hà Nội: Xác định danh tính đối tượng sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi trước cổng bệnh viện

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội thông tin đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (49 tuổi, trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi "Làm nhục người khác".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi sàm sỡ một phụ nữ cao tuổi tại khu vực điểm chờ xe buýt trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên). Nhận thấy vụ việc gây bức xúc trong dư luận, Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập tức phối hợp với Công an phường Kim Liên để rà soát, xác minh.

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ một phụ nữ cao tuổi tại khu vực điểm chờ xe buýt. Ảnh cắt từ video

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 5/11. Thời điểm này, bà T. (65 tuổi, trú tại Ninh Bình) đi bộ ra điểm chờ xe buýt gần cổng Bệnh viện Bạch Mai để đón xe đến Bến xe Giáp Bát sau khi hoàn thành việc khám bệnh.

Tại đây, bà T. gặp Liễu Văn Thị, làm nghề lái xe ôm, đang đứng chờ khách. Do hai người đã quen biết nhau từ đầu năm 2025, Thị chủ động tiến lại hỏi thăm. Khi biết bà T. đang chờ xe buýt, Thị bất ngờ đi vòng ra phía sau, có hành vi ôm giữ và dùng tay sàm sỡ nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng buông nạn nhân ra để bà bước lên xe buýt.

Đối tượng Liễu Văn Thị. Ảnh: CAHN

Làm việc với cơ quan điều tra, bà T. trình bày hành vi của đối tượng diễn ra tại nơi công cộng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của bà. Nạn nhân đã chính thức nộp đơn đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc.

Tại cơ quan công an, Liễu Văn Thị đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, đối tượng này cho rằng hành động trên xuất phát từ mục đích "trêu đùa". Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.