Bắc Ninh: Triệt phá ổ nhóm biến căn hộ chung cư thành 'xưởng' sản xuất sổ đỏ, bằng cấp giả

Thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh phát hiện một đường dây chuyên quảng cáo, nhận làm giả các loại giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ. Phương thức hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi khi liên tục thay đổi tài khoản giao dịch trên Facebook, Zalo, Telegram và lập tức xóa dữ liệu sau khi trao đổi để cắt đứt dấu vết.

Đi sâu xác minh, cơ quan điều tra làm rõ đường dây này do hai đối tượng Vy Văn Mắn (SN 1993) và Vy Văn Tâm (SN 1995, cùng trú tại xã Lục Ngạn) điều hành. Để che mắt lực lượng chức năng, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã thuê một căn hộ tại chung cư NOXH Evergreen (tổ dân phố Yên Ninh, phường Nếnh) làm nơi sinh sống kiêm "đại bản doanh" sản xuất giấy tờ giả.

Bị can Vy Văn Mắn. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Tại đây, Tâm chịu trách nhiệm lên mạng tìm kiếm khách hàng, thỏa thuận giá cả, nhận thông tin cá nhân và tiền cọc. Sau đó, dữ liệu được chuyển cho Mắn trực tiếp sử dụng máy tính, phần mềm thiết kế để chỉnh sửa, in ấn. Các thành phẩm giấy tờ giả sau khi hoàn thiện sẽ được bọc kín, gửi đến tay người mua thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh bưu chính.

Sau thời gian theo dõi, ngày 28/10/2026, khi các đối tượng đang thực hiện việc chuyển giao giấy tờ giả, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ một số lượng lớn giấy tờ giả thành phẩm bao gồm: Căn cước công dân gắn chíp, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, tem kiểm định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bằng đại học, chứng chỉ nghề... Ngoài ra, lực lượng công an còn tịch thu hệ thống "đồ nghề" gồm phôi thẻ nhựa, máy tính, máy in màu, máy ép nhiệt phục vụ việc làm giả.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Mắn và Vy Văn Tâm về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" (quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự).

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra, Công an TP Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã từng đặt mua, nhận hoặc sử dụng giấy tờ giả từ đường dây này cần nhanh chóng trình báo, giao nộp giấy tờ. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đặng Khắc Hiệp qua số điện thoại: 0985.563.366. Việc chủ động trình báo, tự nguyện giao nộp sẽ được cơ quan chức năng xem xét hưởng khoan hồng theo quy định.