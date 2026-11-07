Bay flycam tại khu vực cấm bay, du khách Trung Quốc bị phạt 25 triệu đồng

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý một du khách quốc tịch Trung Quốc có hành vi điều khiển thiết bị bay không người lái (flycam) trái phép tại khu vực cấm bay trên địa bàn thành phố. Với hành vi vi phạm, người này bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng và tịch thu thiết bị bay.

Xử phạt một du khách Trung Quốc 25 triệu và tịch thu thiết bị vì bay flycam tại khu vực cấm bay. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Cụ thể, khoảng 14 giờ 27 phút ngày 16/10/2026, lực lượng chức năng phát hiện một du khách quốc tịch Trung Quốc điều khiển flycam DJI Mavic 3 tại khu vực tổ dân phố Nại Hưng 8, đường Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây là khu vực thuộc phạm vi cấm bay, trong khi người điều khiển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bay.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Sơn Trà và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Kết quả, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu thiết bị bay không người lái.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động sử dụng UAV, bảo đảm an ninh, an toàn vùng trời, nhất là tại các khu vực cấm bay, hạn chế bay và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn thành phố.