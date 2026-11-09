Hà Nội: Trộm 11 điện thoại tại siêu thị Điện máy xanh, nam thanh niên sa lưới sau 30 giờ lẩn trốn

Theo đó, vào ngày 6/11/2026, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) tiếp nhận trình báo về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại siêu thị Điện máy xanh, địa chỉ số 83 đường Trần Duy Hưng.

Ngay khi nắm bắt thông tin vụ việc, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy xét đối tượng gây án.

Qua quá trình rà soát và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm thực hiện vụ trộm là Lê Mạnh Hiệp (SN 2000, thường trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Phòng).

Đối tượng Lê Mạnh Hiệp cùng tang vật vụ trộm cắp. Ảnh: CAHN

Theo kết quả điều tra, vào ngày 6/11/2026, Lê Mạnh Hiệp đã thực hiện hành vi trộm cắp, lấy đi 11 chiếc điện thoại (thuộc các dòng iPhone và Samsung) từ siêu thị. Sau khi có được tài sản, đối tượng lập tức rời khỏi Hà Nội, di chuyển xuống khu vực Bãi Cháy (Quảng Ninh) nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tại đây, Hiệp đã đem bán 6 chiếc điện thoại cho một số cửa hàng để lấy tiền tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ ngày 7/11/2026 (sau hơn 30 giờ đồng hồ truy xét), lực lượng Công an đã phát hiện và tiến hành bắt giữ Lê Mạnh Hiệp ngay tại Bãi Cháy.

Tại cơ quan Công an, Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu hồi đầy đủ 11 chiếc điện thoại bị lấy cắp (trị giá khảo giá là 338.080.000 đồng) cùng số tiền mặt 139,8 triệu đồng do đối tượng bán tài sản mà có.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.