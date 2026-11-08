Hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Vượt xe sai quy định, lái xe ô tô bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Trạm CSGT Hàm Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương xác minh, làm rõ việc một xe ô tô có hành vi vượt xe sai quy định theo phản ánh của người dân.

Trước đó, khoảng 11h12 ngày 27/10/2026, tại Km180+400 Quốc lộ 2, thuộc thôn 4 (xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang), xe ô tô con biển số 22A-296.xx có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt.

Chiều ngày 30/10/2026, lực lượng CSGT đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Qua xác minh, người điều khiển xe tại thời điểm vi phạm là ông NVS (SN 1965, trú tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan Công an, ông S đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NVS về hành vi "Điều khiển xe vượt xe trong những trường hợp không được vượt", quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP), với mức xử phạt 5.000.000 đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT làm việc với người vượt xe sai quy định. Ảnh: Cục CSGT

Quy định về trường hợp vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Theo Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt như sau:

- Vượt xe là tình huống giao thông trên đường mà mỗi chiều đường xe chạy chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới, xe đi phía sau di chuyển sang bên trái để di chuyển lên trước xe phía trước.

Trên đường có từ hai làn đường dành cho xe cơ giới cùng chiều trở lên được phân biệt bằng vạch kẻ đường, xe đi phía sau di chuyển lên trước xe phía trước thì áp dụng quy tắc sử dụng làn đường theo quy định:

+ Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.

+ Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.

+ Trên một chiều đường có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

+ Trên làn đường dành riêng cho một loại phương tiện hoặc một nhóm loại phương tiện, người điều khiển loại phương tiện khác không được đi vào làn đường đó.

- Khi vượt các xe phải vượt bên trái; trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải. (*)

- Khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước phải quan sát phần đường phía trước, nếu đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được cản trở đối với xe xin vượt.

Trường hợp có chướng ngại vật hoặc không đủ điều kiện an toàn thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước có tín hiệu rẽ trái để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết là chưa được vượt.

- Xe xin vượt phải có báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi, trừ loại xe thô sơ không có đèn chiếu sáng và còi, khi vượt xe phải có tín hiệu báo hướng chuyển, tín hiệu báo hướng chuyển được sử dụng, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau trong suốt quá trình vượt xe; trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

Theo quy định nêu trên, nếu trường hợp có xe xin vượt thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước cần phải quan sát phần đường phía trước. Nếu đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được cản trở đối với xe xin vượt.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ các trường hợp được vượt xe. Ảnh minh họa: TL

Quy định về những trường hợp không được vượt xe

- Khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại (*).

- Trên cầu hẹp có một làn đường;

- Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế;

- Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;

- Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

- Khi gặp xe ưu tiên;

- Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;

- Trong hầm đường bộ.

Quy định các mức xử phạt vượt xe trong những trường hợp không được vượt và không nhường đường cho xe xin vượt

Dưới đây là các mức xử phạt vượt xe trái quy định và trường hợp không nhường đường cho xe xin vượt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP:

Quy định mức xử phạt vượt xe trong những trường hợp không được vượt

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.

Ngoài bị phạt hành chính, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quy định các mức xử phạt không nhường đường cho xe xin vượt

Mức xử phạt đối với xe ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn như sau:

- Xe ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn (không gây tai nạn giao thông): Bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm.

- Xe ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn (gây tai nạn giao thông): Bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Từ 1/1/2025, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt GĐXH - Từ 1/1/2025, hàng triệu lái xe cần lưu ý gì khi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 chính thức có hiệu lực thi hành?