Xử phạt nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp xã, phường ở Bắc Ninh

Theo Pape Công an TP Bắc Ninh, mới đây, lực lượng chức năng triệu tập nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên mạng xã hội để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về phương án sắp xếp 99 xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh thành 34 đơn vị hành chính, kèm theo tài liệu được giới thiệu là đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh khẳng định thông tin, văn bản lan truyền trên mạng xã hội về phương án sáp nhập đơn vị hành chính (như danh sách gộp từ 99 xuống 34 đơn vị hay dự thảo tờ trình) hoàn toàn là tin giả, được tạo ra bằng công nghệ AI. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành thông tin chính thống để định hướng dư luận và sẽ công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức ngay khi hoàn tất.

Nhiều trường hợp vi phạm bị mời lên làm việc. Ảnh: CACC

Theo Báo Bắc Ninh, trong số các trường hợp được xác minh, lực lượng chức năng đã gọi hỏi, làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp tại các xã, phường: Mão Điền, Trạm Lộ, Tiên Du và Nếnh, thu tổng số tiền phạt 47,5 triệu đồng. Trong đó, người vi phạm nhiều tuổi nhất sinh năm 1967, người ít tuổi nhất sinh năm 2003.

Xác minh ban đầu cho thấy, phần lớn các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích để phục vụ mục đích kinh doanh bất động sản; một số trường hợp khác chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông, không kiểm chứng nguồn tin.

Ngoài 4 trường hợp bị lập biên bản xử phạt, lực lượng công an đang tiếp tục làm việc với 1 trường hợp; 5 trường hợp đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương được hẹn làm việc vào ngày 8 và 9/11. Một trường hợp là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) được gọi hỏi, nhắc nhở, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm do nội dung đăng tải chưa đến mức xử phạt vi phạm hành chính. 7 trường hợp còn lại đang được công an các xã, phường tiếp tục mời làm việc.

Theo cơ quan chức năng, việc tự ý phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai lệch về chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính dễ gây tâm lý hoang mang, tạo dư luận không đúng sự thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Mọi thông tin về chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cần được tiếp nhận từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan báo chí chính thống.

Người dân cần cảnh giác trước những thông tin giật gân, thiếu căn cứ; không phát tán các bảng số liệu, văn bản, phương án chưa được xác nhận, công bố chính thức. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng, tùy tính chất, mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.