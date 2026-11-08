Nói lời sau cùng, Mr Pips xin được kết hôn trong tù

Ngày 8/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam ( Mr Pips ) cùng 187 bị cáo khác kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

Nói lời sau cùng, Mr Pips gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại, bị cáo mong muốn được khắc phục hậu quả sớm nhất.

Phó Đức Nam cũng đề nghị được hưởng khoan hồng, xin mức án 30 năm tù thay vì chung thân như VKS đề nghị.

Mr Pips nói bản thân bị bệnh và xin được thường xuyên thăm khám trong thời gian ở trong tù. Trước khi kết thúc lời nói sau cùng, Mr Pips bộc bạch bản thân khi chấp hành một bản án dài, không biết có ai yêu thương không. Nếu có, Phó Đức Nam xin được kết hôn trong trại giam.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa.

Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Mr Pips) cũng xin HĐXX một mức án nhẹ hơn mức đề nghị của cơ quan công tố.

Mẹ Mr Pips tiếp tục đề nghị tòa cho con trai được giám định tâm thần để có căn cứ đánh giá đầy đủ tình trạng bệnh bởi theo nữ bị cáo, Phó Đức Nam bị rối loạn lưỡng cực rất nặng.

Trình bày thêm hoàn cảnh gia đình, bà Liễu cho biết cả hai vợ chồng đều mắc nhiều bệnh mạn tính, trong khi gia đình còn hai người mẹ gần 90 tuổi cần được phụng dưỡng.

Bị cáo xin HĐXX xem xét cho mình hoặc cả hai vợ chồng được ở ngoài để chăm sóc mẹ già, lo cho con trai đang mắc bệnh và có điều kiện hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ án.

Nói lời sau cùng, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cũng xin lỗi những nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản và xin được giảm án, khắc phục hậu quả. Bị cáo mong muốn được cùng Mr Pips có cơ hội trở về với xã hội.

Trong bản luận tội, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10-11 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hình phạt là tù chung thân.

Bố mẹ của Phó Đức Nam cùng bị VKS đề nghị mỗi người 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

VKS đề nghị tòa phạt Mr Hunter tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 9-10 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hình phạt là tù chung thân.

Theo cơ quan công tố, đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKS nhấn mạnh, thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều bị hại phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Thậm chí, có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.

Theo VKS, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Đánh giá vai trò của từng bị cáo, đại diện VKS xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đứng thứ hai.

Đại diện VKS xác định Nam là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của hệ thống, đồng thời hưởng lợi lớn nhất sau khi trừ các chi phí vận hành. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn cáo buộc Nam thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, đầu tư và tích lũy tài sản.

Bị cáo Phó Đức Nam đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thực hiện các giao dịch, mua tài sản và tiền điện tử. Tổng số tiền được VKS xác định liên quan hành vi rửa tiền của Nam là khoảng 561 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ, đại diện VKS xác định bị cáo giữ vai trò cao thứ hai, cùng Nam tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động nhằm lôi kéo, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, Ngọ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Ngọ đã sử dụng số tiền này mua 4 bất động sản trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng và mua 143kg vàng nguyên khối với số tiền khoảng 188 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định liên quan hành vi rửa tiền của Ngọ là khoảng 195 tỷ đồng.

Đại diện VKS xác định hành vi của Nam và Ngọ còn cấu thành tội Rửa tiền, thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.