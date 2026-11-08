Hà Nội: Cảnh sát 113 khống chế 8 thanh thiếu niên mang dao, kéo xô xát trong đêm

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GĐXH - Nhận được tin báo về vụ xô xát có sử dụng hung khí lúc rạng sáng, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội đã lập tức có mặt, phối hợp với Công an phường Khương Đình khống chế 8 thanh thiếu niên, thu giữ tang vật liên quan.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 00 giờ 16 phút ngày 30/10. Thời điểm này, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ gây rối trật tự công cộng đang diễn ra tại ngõ 41 đường Bùi Xương Trạch (thuộc địa bàn phường Khương Đình).

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) được lệnh điều động khẩn trương tới hiện trường. Tại đây, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Khương Đình triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý điểm nóng.

Cảnh sát Hà Nội khống chế 8 thanh thiếu niên mang hung khí trong vụ xô xát - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với CAP Khương Đình kịp thời ngăn chặn vụ xô xát giữa 02 nhóm thanh thiếu niên.

Khi tiếp cận khu vực ngõ 41 Bùi Xương Trạch, lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên đang xảy ra xô xát. Các đối tượng có mang theo và sử dụng hung khí, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến thương tích và hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát đã nhanh chóng can thiệp, tách các đối tượng và khống chế thành công 4 người ngay tại hiện trường. Qua đấu tranh khai thác nhanh, tổ công tác tiếp tục truy xét và bắt giữ thêm 4 đối tượng khác tại nơi cư trú.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cả 8 đối tượng tham gia vụ gây rối đều trong độ tuổi từ 17 đến 20. Tang vật được cơ quan công an thu giữ gồm 1 chiếc kéo và 1 con dao phay.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã bàn giao toàn bộ 8 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Khương Đình để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát Hà Nội khống chế 8 thanh thiếu niên mang hung khí trong vụ xô xát - Ảnh 2.Khởi tố 8 thanh thiếu niên mang hung khí 'truy sát' người đi đường tại Phú Thọ

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