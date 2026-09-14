Đánh nhân viên cây xăng vì mâu thuẫn lúc thanh toán, người đàn ông ở Thái Nguyên bị khởi tố

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố N.T.C về tội “Gây rối trật tự công cộng” sau khi người này chửi bới, đánh nhân viên tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Gia Sàng.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.C (SN 1984, trú tại phường Gia Sàng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 5/9, N.T.C đến cửa hàng xăng dầu Petrolimex 01, thuộc tổ dân phố Làng Mới, phường Bách Quang để mua xăng. Do phát sinh mâu thuẫn trong lúc thanh toán, N.T.C đã có hành vi chửi bới và đánh nhân viên cửa hàng.

Đánh nhân viên cây xăng vì mâu thuẫn lúc thanh toán, người đàn ông ở Thái Nguyên bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an làm việc với đối tượng N.T.C - (ảnh CATN).

Theo cơ quan công an, hành vi của N.T.C xảy ra tại nơi công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng, gây tâm lý hoang mang cho người dân, làm mất trật tự và ảnh hưởng đến những người đang có mặt tại khu vực.

Hiện Công an phường Bách Quang đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý N.T.C theo quy định của pháp luật.

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