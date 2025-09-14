Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản

Bà Trương đến ngân hàng thực hiện giao dịch. Hình minh họa





Năm 2018, bà Trương (Trịnh Châu, Trung Quốc) đến ngân hàng để rút tiền lương hưu. Vì không quen quy trình vận hành của máy ATM nên bà thường đến thẳng quầy giao dịch để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, vì thẻ ngân hàng đã quá cũ, nên giao dịch viên đề xuất bà nên thay mới. Trước đề xuất này, người phụ nữ đồng ý.

Sau khi có thẻ mới, bà Trương yêu cầu nhân viên ngân hàng rút hết tiền trong thẻ để đi siêu thị ngay sau đó. Tuy nhiên, người này từ chối yêu cầu và cho rằng mọi giao dịch rút số tiền lớn cần phải báo trước.

Điều này khiến bà vô cùng bối rối. Bà đặt câu hỏi tại sao phải đặt lịch hẹn trong khi chỉ rút số tiền lương hưu vỏn vẹn 1.800 NDT (khoảng 6 triệu đồng).

Đến lúc này, nhân viên ngân hàng cho biết hiện tài khoản ngân hàng của bà có đến 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Nếu muốn rút toàn bộ số tiền này, ngân hàng yêu cầu bà phải đặt lịch trước.

Nghe đến đây, bà Trương không khỏi bất ngờ. Bà cho rằng nhân viên đang nói đùa. Bởi thẻ ngân hàng này thường được dùng để lĩnh lương hưu của hai vợ chồng bà. Nên thẻ có bao nhiêu tiền, bà đều nắm rõ. Việc xuất hiện 500.000 NDT trong tài khoản là điều bất thường. Người phụ nữ yêu cầu nhân viên ngân hàng kiểm tra lại xem có ai chuyển khoản nhầm không. Sau khi kiểm tra hệ thống, nhân viên xác nhận không có gì bất thường. Thậm chí người này còn khẳng định: "Số tiền này là của bà, do chính bà gửi vào, lẽ nào bà quên rồi sao?"

Trước nghi ngờ của nhân viên ngân hàng, bà Trương khẳng định trí nhớ của mình vẫn rất tốt. Bà chưa từng gửi số tiền lớn như vậy vào tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng khuyên bà nên về nhà hỏi người thân xem có ai đã bí mật gửi tiền vào tài khoản mà quên báo hay không.

Hé lộ nguồn gốc của số tiền

Nghe theo yêu cầu, bà Trương về kể lại sự việc cho chồng. Ban đầu, chồng bà không tin, tưởng rằng vợ nói đùa. Song đến khi thấy bà Trương khẳng định chắc chắn, ông bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn.

Ông yêu cầu bà Trương nên gọi điện cho con trai để kiểm tra. Tuy nhiên người con khẳng định không gửi số tiền lớn như vậy. Sự việc kỳ lạ khiến con trai bà vội từ thành phố về nhà để làm rõ. Anh đưa bà Trương đến cây ATM để kiểm tra số dư trong thẻ. Kết quả cho thấy tài khoản ngân hàng của bà có đến 500.000 NDT đúng như lời của nhân viên ngân hàng.

Con trai bà Trương thử rút một số tiền từ thẻ ATM này. Anh bất ngờ khi thấy tiền được trả ra. Bởi ban đầu anh nghĩ số tiền trong tài khoản chỉ là số ảo, không thể rút được.

Không yên tâm giữ số tiền này trong tài khoản mà không rõ nguồn gốc, ngay ngày hôm sau, bà Trương và con trai tiếp tục đến ngân hàng. Ngân hàng nghi ngờ có sự nhầm lẫn nên quyết định kiểm tra camera an ninh và sao kê tài khoản của bà Trương để tìm ra sự thật.

Sau khi xem xét kỹ camera, nhân viên thấy có đoạn hình ảnh cho thấy bà Trương đã đích thân mang tiền mặt đến đến ngân hàng để gửi. Sao kê tài khoản cũng không tìm thấy bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào từ tài khoản khác sang tài khoản của bà Trương. Từ đây, nhân viên ngân hàng loại trừ khả năng chuyển khoản nhầm và một lần nữa khẳng định số tiền này thuộc về bà.

Mặc dù, sự thật đã rõ ràng nhưng bà Trương vẫn không thể nhớ nổi mình đã gửi số tiền lớn như vậy. Lúc này, chị gái bà Trương cho biết trí nhớ của bà đã không tốt trong những năm trở về đây. Bà thường xuyên quên việc này việc kia, và điều đáng nói là bà còn quên cả việc mình từng làm.

Sau khi xem sao lại sao kê, con trai bà Trương nhận ra thời điểm mẹ gửi tiền trùng với thời điểm anh về quê thăm gia đình. Anh này cho biết ít có thời gian về thăm nhà. Song mỗi lần về, anh thường biếu bố mẹ khoản tiền lớn. Thay vì bỏ ra để chi tiêu, bà Trương thường dành dụm và gửi tiết kiệm ngay sau đó. Dần dần, khoản tiền này tích luỹ thành 500.000 NDT mà người phụ nữ này không hề hay biết.

Cuối cùng, bà Trương thừa nhận trí nhớ của mình thực sự ngày càng kém đi trong những năm gần đây. Nên có thể bà quên mất việc từng gửi tiết kiệm. Nhận ra do bản thân đã gây rắc rối cho nhân viên ngân hàng nên người phụ nữ đã nhanh chóng xin lỗi ngay sau đó.



