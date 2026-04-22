Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý ngân sách tại Trường THPT Lê Văn Hưu
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo nhà trường cùng bộ phận chuyên môn kiểm điểm nghiêm túc vì những thiếu sót trong quy trình đấu thầu, quản lý ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới đây, công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách của Trường THPT Lê Văn Hưu cơ bản đảm bảo đúng quy định, các nguồn thu được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, việc trích lập các quỹ theo quy định, đặc biệt là quỹ thu nhập tăng thêm để bổ sung thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động gắn với kết quả công việc. Qua đó góp phần nâng cao đời sống, tạo động lực làm việc và khẳng định hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách của nhà trường.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sau quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu ngoài ngân sách tại Trường THPT Lê Văn Hưu, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại trong nghiệp vụ kế toán, thực hiện nghĩa vụ thuế và đấu thầu, đồng thời yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân liên quan.
Theo đó, từ năm 2021 đến 2025, nhà trường có phát sinh doanh thu nhưng chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Sai sót này dẫn đến việc đơn vị chưa kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cùng thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền là 108.586.600 đồng.
Bên cạnh đó, nghiệp vụ trích lập các quỹ cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, năm 2023, nhà trường trích thiếu nguồn cải cách tiền lương từ dịch vụ trông giữ xe số tiền 7.976.820 đồng. Đặc biệt, tính đến năm 2025, dù có chênh lệch thu lớn hơn chi lên tới 826.265.700 đồng (chủ yếu từ nguồn học phí và trông giữ xe), nhưng tại thời điểm thanh tra, nhà trường vẫn chưa thực hiện phân bổ và trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP.
Hệ thống quản lý chi tiêu của nhà trường cũng cho thấy sự thiếu chặt chẽ khi để xảy ra tình trạng "quên" đấu thầu đối với các dịch vụ thiết yếu. Từ năm 2021 đến 2024, nhà trường đã ký hợp đồng mua nước uống trực tiếp cho học sinh nhưng không thực hiện đấu thầu, vi phạm Luật Đấu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với công tác đầu tư, trong số 6 gói thầu được thực hiện, gói thầu tu sửa nhà xe trị giá 174.227.000 đồng cũng bị chỉ rõ là chưa thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chưa công khai kết quả theo quy định.
Ngoài ra, việc chi trả một số khoản thường xuyên bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản cũng là một hạn chế cần chấn chỉnh theo Luật Phòng, chống tham nhũng...
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ trách nhiệm đối với các tồn tại này thuộc về Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phụ trách cùng đội ngũ kế toán và các bộ phận tham mưu.
Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Trường THPT Lê Văn Hưu tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời phải thực hiện ngay việc hủy dự toán đối với kinh phí giảm biên chế và nộp bổ sung các khoản thuế còn thiếu.
Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn thu đồng thời đôn đốc nhà trường rà soát, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định.
