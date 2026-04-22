Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý ngân sách tại Trường THPT Lê Văn Hưu

Thứ tư, 10:27 22/04/2026 | Thời sự
Nguyễn Văn Hưng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo nhà trường cùng bộ phận chuyên môn kiểm điểm nghiêm túc vì những thiếu sót trong quy trình đấu thầu, quản lý ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Trường THPT Lê Văn Hưu tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới đây, công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách của Trường THPT Lê Văn Hưu cơ bản đảm bảo đúng quy định, các nguồn thu được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, việc trích lập các quỹ theo quy định, đặc biệt là quỹ thu nhập tăng thêm để bổ sung thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động gắn với kết quả công việc. Qua đó góp phần nâng cao đời sống, tạo động lực làm việc và khẳng định hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách của nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sau quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu ngoài ngân sách tại Trường THPT Lê Văn Hưu, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại trong nghiệp vụ kế toán, thực hiện nghĩa vụ thuế và đấu thầu, đồng thời yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo đó, từ năm 2021 đến 2025, nhà trường có phát sinh doanh thu nhưng chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Sai sót này dẫn đến việc đơn vị chưa kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cùng thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền là 108.586.600 đồng.

Bên cạnh đó, nghiệp vụ trích lập các quỹ cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, năm 2023, nhà trường trích thiếu nguồn cải cách tiền lương từ dịch vụ trông giữ xe số tiền 7.976.820 đồng. Đặc biệt, tính đến năm 2025, dù có chênh lệch thu lớn hơn chi lên tới 826.265.700 đồng (chủ yếu từ nguồn học phí và trông giữ xe), nhưng tại thời điểm thanh tra, nhà trường vẫn chưa thực hiện phân bổ và trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Hệ thống quản lý chi tiêu của nhà trường cũng cho thấy sự thiếu chặt chẽ khi để xảy ra tình trạng "quên" đấu thầu đối với các dịch vụ thiết yếu. Từ năm 2021 đến 2024, nhà trường đã ký hợp đồng mua nước uống trực tiếp cho học sinh nhưng không thực hiện đấu thầu, vi phạm Luật Đấu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác đầu tư, trong số 6 gói thầu được thực hiện, gói thầu tu sửa nhà xe trị giá 174.227.000 đồng cũng bị chỉ rõ là chưa thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chưa công khai kết quả theo quy định.

Ngoài ra, việc chi trả một số khoản thường xuyên bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản cũng là một hạn chế cần chấn chỉnh theo Luật Phòng, chống tham nhũng...

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ trách nhiệm đối với các tồn tại này thuộc về Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phụ trách cùng đội ngũ kế toán và các bộ phận tham mưu.

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Trường THPT Lê Văn Hưu tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời phải thực hiện ngay việc hủy dự toán đối với kinh phí giảm biên chế và nộp bổ sung các khoản thuế còn thiếu.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn thu đồng thời đôn đốc nhà trường rà soát, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định.

GiadinhNet- Ngoài các khoản đóng bắt buộc, phụ huynh trường Tiểu học Minh Đức còn phải đóng thêm khoản “xã hội hóa” cao ngất ngưởng. Nhiều phụ huynh đã phản đối việc lạm thu của nhà trường, ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên các lớp dừng thu và trả lại tiền cho phụ huynh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu trường học công khai các khoản thu, chi

Diễn biến mới nhất vụ các khoản thu đầu năm học gây xôn xao dư luận ở Hải Dương

Lập đoàn kiểm tra giám sát thực hiện kết luận thanh tra tại Đại học Điện lực

Kết luận thanh tra sai phạm tại Đại học Điện lực: Trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường

Nhiều trường Hải Phòng dừng các khoản thu, trả lại tiền cho phụ huynh

Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thác

GĐXH - Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc tỉnh Phú Thọ công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Hồng tại phường Minh Nông đối với Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài nhưng doanh nghiệp không nộp tiền theo yêu cầu. Dù vậy, địa phương vẫn không hủy kết quả trúng đấu giá mà tiếp tục cấp phép khai thác, đồng thời còn tồn hơn 45,4 tỷ đồng chưa nộp ngân sách.

Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.

Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP

GĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại Sky Park Residence).

Tin sáng 22/4: Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID người dân cần biết; Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối nay

GĐXH - Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản; Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống thấp nhất dưới 20°C, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to từ chiều tối 22/4.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dự báo 5 tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ sẽ là nơi có mưa vừa, mưa to.

Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Từ bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí trước khi điện thoại mất sóng, hết pin, Thượng tá Phan Văn Thực 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng tìm kiếm.

Dịp nghỉ lễ kéo dài, Thái Nguyên 'tuýt còi' xe dù, xe tiện chuyến

GĐXH - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Hà Nội: Xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ thực phẩm vào trường học

GĐXH - Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội liên quan vụ việc cung cấp thịt lợn vào trường học, gây hoang mang dư luận.

Một tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở cảng du lịch

GĐXH - Nhận tin báo về việc tàu cá bị chìm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tham gia trục vớt đưa lên bờ.

Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.

Xem nhiều

Tin sáng 22/4: Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID người dân cần biết; Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối nay

Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 nằm 10 năm trên phố Hà Nội

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa rét?

Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Nà Cà trong đêm, hàng trăm nghìn m³ đất đá đổ xuống chân núi

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top