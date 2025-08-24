Quy trình làm sổ đỏ online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần thực hiện theo những bước này

Quy định mới nhất về cấp sổ đỏ online

Theo Điều 50 Nghị định 101/2024/NĐ-CP, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) điện tử là văn bản điện tử được xác thực trong hệ thống thông tin quốc gia về đất đai có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng giấy.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử được quản lý tập trung, thống nhất trong hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên phạm vi cả nước.

UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử khi đảm bảo các điều kiện về phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các điều kiện khác theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bằng phương tiện điện tử (hay còn gọi là online) được quy định tại Điều 49 Nghị định 101/2024/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử là các văn bản điện tử, dữ liệu điện tử đã được xác thực thể hiện đầy đủ thành phần, nội dung của các giấy tờ theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 Nghị định 101/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bằng phương tiện điện tử như sau:

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nhập thông tin vào đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất điện tử, đồng thời gắn kèm theo hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

- Hệ thống tiếp nhận hồ sơ của Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh gửi phản hồi kết quả tiếp nhận cho người yêu cầu đăng ký qua Cổng dịch vụ công hoặc thư điện tử hoặc các phương tiện điện tử khác;

- Cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất kiểm tra hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định từ Điều 37 đến Điều 45 Nghị định 101/2024/NĐ-CP;

- Cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất gửi kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 21 Nghị định 101/2024/NĐ-CP:

+ Việc trả kết quả giải quyết thủ tục cho người yêu cầu đăng ký:

++ Đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 101/2024/NĐ-CP;

++ Trường hợp chậm trả kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu đăng ký, trong đó nêu rõ lý do;

++ Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

+ Căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 101/2024/NĐ-CP và quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan, việc giải quyết liên thông giữa các cơ quan có liên quan theo cơ chế một cửa đảm bảo không quá tổng thời gian theo quy định của pháp luật và các nguyên tắc quy định tại Nghị định 101/2024/NĐ-CP; công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Làm sổ đỏ online giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức khi không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để nộp hồ sơ.

Cách đăng ký làm sổ đỏ online

Dưới đây là các bước đăng ký làm sổ đỏ online:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 04/ĐK.

- Một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (bản sao có công chứng) như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh quyền thừa kế, hoặc giấy tờ khác liên quan đến quyền sử dụng đất.

- Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (nếu có).

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai (nếu có).

Bước 2: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công

Truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh/thành phố nơi có đất.

Đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Nếu chưa có tài khoản, cần đăng ký một tài khoản.

Bước 3: Nộp hồ sơ điện tử

Điền thông tin vào Đơn đăng ký trực tuyến và tải lên toàn bộ hồ sơ điện tử đã chuẩn bị.

Sau khi hoàn tất, sẽ nhận được mã xác nhận và số biên nhận hồ sơ.

Bước 4: Theo dõi tình trạng hồ sơ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công bằng mã xác nhận và số biên nhận. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo tình trạng hồ sơ và sẽ liên hệ với người làm sổ đỏ nếu cần thêm thông tin hoặc xác minh.

Bước 5: Nhận kết quả

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, người đăng ký sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa điểm đã đăng ký hoặc qua bưu điện.

Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định là một yếu tố quan trọng để kết thúc thủ tục đăng ký.

Thời gian giải quyết sổ đỏ online được quy định thế nào?

Theo khoản 1 và khoản 10 Điều 22 Nghị định 101/2024/NĐ-CP, thời gian giải quyết sổ đỏ được quy định như sau:

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc và cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

- Đối với các mã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thì tăng thêm 10 ngày làm việc.

- Thời gian trên không tính thời gian cơ quan thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian xem xét xử lý trường hợp đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian để thực hiện thủ tục chia thừa kế...

