Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thứ hai, 11:22 11/08/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có làn da căng bóng, đẹp và trẻ ở tuổi 39. Bí quyết nào để có được làn da khỏe như thế.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương &quot;Bông&quot;Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Huyền được khán giả nhớ đến là một hoa hậu xinh đẹp trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004. Năm ấy, cuộc thi thu hút gần 3.000 thí sinh ghi danh nhưng chỉ có 21 cô gái lọt vào chung kết. Kết quả, Nguyễn Thị Huyền đến từ Hải Phòng giành vương miện cao nhất. Á hậu 1 là Trịnh Chân Trân còn danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 3.

Thời điểm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền mới 19 tuổi, đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuối năm 2004, người đẹp đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 4.

Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-92) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với Hoa hậu Trung Quốc).

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 5.

Sau 21 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền càng khiến khán giả yêu mến bởi đời sống kín tiếng cùng nhan sắc bền vững. Đặc biệt, có nhiều người rất thích làn da trắng trẻo, hồng hào của cô.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 6.

Để có được làn da căng bóng mịn màng, bí quyết đơn giản của Nguyễn Thị Huyền chính là không giảm cân một cách cực đoan. Nhờ vậy, cô giữ được một sức khỏe tốt và có làn da đẹp.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 7.

Trong cuộc sống, Nguyễn Thị Huyền tích cực tham gia chơi pickleball để cơ thể luôn khỏe mạnh, năng động.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 8.

Người đẹp tự tin khoe nhan sắc trẻ trung, cùng làn da khỏe khoắn.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 9.

Có làn da đẹp nên Nguyễn Thị Huyền tự tin chụp ảnh khoe cận mặt xinh tươi.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 10.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền dù không makeup nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng ĐàoMặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Đẹp - 12 phút trước

GĐXH - Giấm còn được gọi là một loại “thần dược” dành cho mái tóc, đặc biệt là cho những người hay bị các vấn đề như ngứa da đầu hoặc gãy tóc. Dưỡng tóc với giấm, nhất là giấm táo, đã trở thành cách chăm sóc tóc tự nhiên được nhiều người tin dùng.

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Đẹp - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ hiện đại phải cố gắng cân bằng rất nhiều thứ. Từ công việc, gia đình cho đến nhu cầu bản thân. Vì thế, mỗi phút đều đáng quý và vẫn muốn bản thân luôn đẹp dù ở bất cứ đâu. Hãy đọc bài viết sau để có bí quyết làm đẹp tiết kiệm thời gian.

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Đẹp - 19 giờ trước

GĐXH - B1 hay còn được gọi là thiamine, là loại vitamin quan trọng cho chức năng thần kinh, cơ và tim. Không những cần thiết cho sức khỏe, loại vitamin này còn được biết đến là có nhiều tác dụng thần kỳ đối với tóc.

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Đẹp - 22 giờ trước

GĐXH - Ai cũng ao ước được sở hữu hàm răng trắng sáng. Tuyệt vời hơn nữa, là bạn không bao giờ phải đến thăm nha sỹ thường xuyên hay sử dụng những hóa chất tẩy trắng răng gây hại cho sức khỏe chỉ với mẹo sau.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Chăm sóc da - 22 giờ trước

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Dầu dừa rất có lợi cho tóc, bảo vệ cả lớp bên trong và bên ngoài. Ở bài viết này sẽ giải đáp cụ thể cho bạn về tác dụng cũng như hướng dẫn cách ủ tóc bằng dầu dừa để mang lại mái tóc mềm mượt, sáng khỏe.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Chăm sóc da - 2 ngày trước

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiên

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên đang là mốt khi người tiêu dùng ngày càng phát hiện ra những nguyên liệu nguy hiểm trong mỹ phẩm kém chất lượng. Mặt nạ thiên nhiên là món mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả nhất.

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Chăm sóc da

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Chăm sóc da
Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Đẹp
Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Đẹp
Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top