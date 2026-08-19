Lan tỏa giá trị nhân văn từ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Vừa qua, UBND và Trạm Y tế xã Hương Phố phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Khê tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn năm 2026. Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chủ động phòng bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng.

Ảnh: Văn Định

Với chủ đề “Khám sức khỏe toàn dân chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống”, chương trình đặc biệt quan tâm đến người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm cần được ưu tiên. Theo Trạm Y tế xã Hương Phố, đây không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân, từng bước thay đổi nhận thức từ “có bệnh mới đi khám” sang chủ động kiểm tra, theo dõi và bảo vệ sức khỏe.

Ảnh: Văn Định

Trong quá trình khám, người dân được khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn điều trị khi phát hiện bệnh. Nhân viên y tế cũng lồng ghép tư vấn về dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây nhiễm, sử dụng thuốc an toàn và duy trì việc theo dõi sức khỏe định kỳ.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến điểm khám. Đội ngũ y bác sĩ thực hiện khám tổng quát, xét nghiệm máu, nước tiểu, đồng thời cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Qua đó, các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch cùng nhiều yếu tố nguy cơ khác có thể được phát hiện sớm để tư vấn, điều trị kịp thời. Theo kế hoạch, đợt khám lần này hướng tới khoảng 1.000 người dân; riêng hai ngày đầu đã có hơn 300 người được khám.

Ảnh: Văn Định

Việc tổ chức khám ngay tại Trạm Y tế xã cũng giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công và người khuyết tật, giảm thời gian và chi phí đi lại. Cựu chiến binh Phùng Vị ở thôn Nhân Giang chia sẻ, do có nhiều thương tật sau thời gian tham gia chiến dịch Điện Biên và chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, việc đi lại lên tuyến trên gặp không ít khó khăn. Vì vậy, được các bác sĩ tuyến trên về tận Trạm Y tế xã thăm khám, tư vấn và hướng dẫn cách phòng, điều trị bệnh là điều rất thuận tiện, thiết thực đối với ông và nhiều người dân.

Ảnh: Văn Định

Một điểm đáng chú ý của chương trình là kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe thống nhất tại tuyến xã. Khi thông tin được quản lý đầy đủ và liên tục, việc theo dõi, chăm sóc và điều trị cho người dân sẽ thuận lợi hơn; đồng thời giúp ngành Y tế có thêm cơ sở đánh giá tình hình sức khỏe cộng đồng, dự báo mô hình bệnh tật và xây dựng các giải pháp phòng bệnh phù hợp.

Bác sĩ Trần Đình Mại, phụ trách điều hành Trạm Y tế xã Hương Phố, cho biết chương trình lần này là sự tri ân đối với người có công, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo. Trạm Y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Khê chuẩn bị nhân lực, vật tư cần thiết; dữ liệu sức khỏe của người dân sau thăm khám được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID, phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.

Ảnh: Văn Định

Theo định hướng của xã Hương Phố, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu là từng bước bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe tại tuyến cơ sở.

Thực tế từ chương trình cho thấy, để chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, ngành Y tế và sự hưởng ứng của người dân. Khi dịch vụ y tế được đưa đến gần dân hơn, nhất là với những nhóm còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ, người dân có thêm điều kiện kiểm tra sức khỏe, phát hiện bệnh sớm và chủ động phòng bệnh.

Ảnh: Văn Định

Dù vẫn còn những khó khăn về cơ chế, cơ sở vật chất, nhân lực và thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, việc duy trì các chương trình khám định kỳ tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Trạm Y tế không chỉ là nơi tiếp nhận người bệnh khi đã mắc bệnh mà từng bước trở thành điểm tựa để người dân chủ động kiểm tra, theo dõi và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Đây cũng là nền tảng để củng cố y tế cơ sở, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn và hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, công bằng và chất lượng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Văn Định