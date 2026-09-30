Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 851/KH-UBND ngày 14/9/2026 về thực hiện chính sách hỗ trợ khi sinh con; sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sàng lọc bệnh bẩm sinh. Ảnh: V. Đồng.

Theo kế hoạch, mức hỗ trợ tài chính khi sinh con là 2 triệu đồng/người. Đối tượng được hỗ trợ gồm phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng, mỗi phụ nữ chỉ được hưởng một mức hỗ trợ.

Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người sinh con thuộc diện hỗ trợ được áp dụng chính sách từ ngày 1/7/2026. Với phụ nữ thuộc hai nhóm còn lại, trong đó có người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, chính sách được thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Theo kế hoạch, Sở Y tế là cơ quan chủ trì phối hợp với UBND cấp xã triển khai chính sách, chỉ đạo các cơ sở y tế, trạm y tế rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng được hỗ trợ; phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Cùng với hỗ trợ khi sinh con, Nghệ An đặt mục tiêu 100% phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh.

Phụ nữ mang thai được hỗ trợ sàng lọc 4 bệnh gồm hội chứng Down, Edwards, Patau và Thalassemia, mức thanh toán thực tế nhưng tối đa 900.000 đồng/trường hợp.

Trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bệnh tim bẩm sinh, mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/trường hợp.

Nhân viên y tế lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh để thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh bẩm sinh. Ảnh: V. Đồng.

Trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, chính sách hỗ trợ sàng lọc được áp dụng đối với các nhóm theo kế hoạch, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; người dân tại thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo. Từ ngày 1/1/2027, việc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2026/NĐ-CP và chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Sở Y tế được giao xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh; rà soát cơ sở đủ điều kiện, hướng dẫn chuyên môn và giám sát chất lượng dịch vụ, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.