Phát hiện u đặc buồng trứng sau mãn kinh, người phụ nữ 60 tuổi phải phẫu thuật cắt tử cung và hai phần phụ

U đặc buồng trứng tiến triển sau 6 năm mãn kinh

Bà Hiền phát hiện khối u buồng trứng khi khám sức khỏe vào năm ngoái. Các xét nghiệm chuyên sâu khi đó cho thấy nguy cơ ung thư thấp nên bà được hướng dẫn theo dõi định kỳ. Gần đây, bà tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận u nang buồng trứng trái dạng đặc, được phân loại O-RADS mức độ 5 - nhóm có nguy cơ ác tính cao - cùng đa nhân xơ tử cung và dịch tự do trong ổ bụng.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết phụ nữ đã mãn kinh nhiều năm xuất hiện u đặc buồng trứng và khối u tiến triển nhanh có thể là dấu hiệu bất thường. Sau mãn kinh, buồng trứng thường giảm tiết hormone và teo nhỏ dần.

Bà Hiền đã mãn kinh 6 năm. Khối u có nhiều đặc điểm phức tạp như dạng mô đặc, vỏ sần sùi và tăng sinh nhiều mạch máu. Bác sĩ đánh giá nguy cơ ác tính cao, tuy nhiên vẫn có khả năng đây là u lành tính với biểu hiện "giả ác tính trên hình ảnh học".

Ảnh minh họa.

U đặc buồng trứng nghi ác tính nhưng kết quả lành tính

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cùng êkíp phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, hai buồng trứng và ống dẫn trứng, đồng thời cắt mạc nối lớn - một phần của phúc mạc bao quanh các cơ quan tiêu hóa - để sinh thiết tế bào.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định khối u lành tính, kích thước 6 x 6 x 8 cm. Bà Hiền hồi phục sức khỏe, xuất viện sau khoảng 4 ngày và được hướng dẫn tái khám định kỳ.

U đặc buồng trứng, hay u nang buồng trứng dạng đặc, là loại u có thành phần mô đặc thay vì chủ yếu chứa dịch. Khối u có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai buồng trứng, với khả năng lành tính, ranh giới ác tính hoặc ác tính.

Nguyên nhân gây u đặc buồng trứng chưa được xác định rõ. Một số yếu tố được xem là liên quan đến nguy cơ ác tính của khối u gồm tuổi mãn kinh, lạc nội mạc tử cung mạn tính, tiền sử ung thư vú, ung thư đại - trực tràng hoặc mắc bệnh di truyền.

U đặc buồng trứng thường diễn tiến âm thầm

U đặc buồng trứng thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp được phát hiện tình cờ trong quá trình khám bệnh hoặc siêu âm định kỳ.

Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể đau bụng hoặc vùng chậu, chướng bụng, đầy hơi, nhanh no hoặc sờ thấy khối cứng ở vùng bụng dưới. Nếu khối u chèn ép bàng quang, người bệnh có thể tiểu nhiều, tiểu rắt; nếu chèn ép trực tràng có thể gây táo bón hoặc đau khi đi ngoài.

Đau khi quan hệ tình dục, rối loạn kinh nguyệt, chảy máu âm đạo bất thường, đặc biệt là chảy máu sau mãn kinh, cũng là những biểu hiện cần được lưu ý.

Điều trị u đặc buồng trứng tùy từng trường hợp

Phương pháp điều trị u đặc buồng trứng phụ thuộc vào kích thước khối u, triệu chứng và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Với khối u nhỏ, người bệnh thường được theo dõi bằng siêu âm và khám phụ khoa định kỳ.

Trường hợp khối u lớn hoặc gây triệu chứng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u. Nếu kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u ác tính, người bệnh có thể cần hóa trị bổ sung sau phẫu thuật.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa khuyến cáo phụ nữ nói chung, đặc biệt phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, nên khám phụ khoa mỗi 12 tháng để tầm soát các bệnh lý nguy hiểm.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như bụng to nhanh, đau vùng bụng - chậu, chảy máu hoặc tiết dịch âm đạo bất thường, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.