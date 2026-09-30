Bộ Y tế phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong truyền thông dân số đến năm 2030

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án là chuyển đổi phương thức hoạt động, quản trị và cung cấp dịch vụ truyền thông về dân số dựa trên môi trường số nhằm chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức về dân số tới từng người dân để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về dân số và phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặt mục tiêu 100% xã, phường, đặc khu triển khai Đề án

Theo mục tiêu Đề án, đến năm 2030, 60% cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân được tiếp cận thông tin, cập nhật kiến thức về dân số trên nền tảng số; 100% xã, phường, đặc khu triển khai Đề án Chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số.

Bên cạnh đó, 90% tài liệu, sản phẩm truyền thông về dân số được số hóa và cập nhật trên cơ sở dữ liệu truyền thông số dùng chung; 95% cán bộ làm công tác dân số cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện truyền thông số, truyền thông xã hội.

Hằng năm, ít nhất 75% số báo cáo viên, tuyên truyền viên của các ban, ngành, đoàn thể các cấp được cập nhật, bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số; 25% cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số tại cộng đồng.

Ưu tiên nội dung truyền thông về mức sinh, già hóa dân số

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án là xây dựng định hướng, chuẩn hóa nội dung truyền thông số, phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông về dân số. Trong đó, xây dựng bộ tài liệu định hướng truyền thông số trong công tác dân số về các nội dung, chính sách dân số trong tình hình mới.

Đặc biệt, ưu tiên truyền thông, vận động, giáo dục về các nội dung: khuyến khích kết hôn, sinh con để duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ.

Đề án cũng yêu cầu khuyến khích người dân chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm đối tượng; chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; dự phòng vô sinh, điều trị vô sinh; thúc đẩy xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và cộng đồng. Nội dung dân số cũng được đưa vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Ứng dụng AI, phát triển thư viện số về dân số

Đề án yêu cầu xây dựng các tài liệu truyền thông số về dân số để phân phối nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm nội dung ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng, đặc biệt là giới trẻ.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Đề án chú trọng xây dựng các tài liệu, sản phẩm truyền thông số phù hợp; tăng cường sản xuất nội dung bằng tiếng dân tộc; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng và phát triển thư viện số truyền thông về dân số, trong đó thu thập, số hóa, chuẩn hóa, phân loại, gắn nhãn, cập nhật và quản lý tập trung tài nguyên truyền thông từ trung ương đến địa phương.

Các tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa, infographic, podcast, TVC, phim ngắn, sản phẩm truyền thông số và các tư liệu truyền thông khác sẽ được quản lý, khai thác, chia sẻ và tái sử dụng phục vụ công tác dân số.

Đề án cũng đặt ra việc từng bước ứng dụng công nghệ tìm kiếm thông minh, nhận diện nội dung và quản lý tài nguyên số nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sản xuất và tái sử dụng sản phẩm truyền thông.

Đẩy mạnh truyền thông số đa nền tảng, đa phương tiện

Theo Đề án, sẽ xây dựng và phát triển kênh truyền thông của Cục Dân số trên nền tảng số Fanpage Facebook được xác thực tích xanh; tổ chức hoạt động truyền thông số đa nền tảng, đa phương tiện, bảo đảm đồng bộ giữa Trang thông tin điện tử, Facebook, Zalo, YouTube, TikTok và các nền tảng số khác.

Các sản phẩm truyền thông về dân số được cung cấp trên nền tảng số và truyền thông trên mạng xã hội gồm thông điệp truyền hình (TVC), tọa đàm, phóng sự, phát thanh số (podcast), tư vấn trực tuyến, thông điệp phát thanh (radio spot); infographic, đồ họa chuyển động; livestream; phim/sitcom.

Việc ứng dụng AI trong sản xuất nội dung truyền thông số phải phù hợp với từng nhóm đối tượng truyền thông, vận động, giáo dục về dân số theo nguyên tắc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và có sự kiểm soát của con người.

Đề án đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo điện tử để tuyên truyền, phổ biến các nội dung số phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người hạn chế trong tiếp cận công nghệ số.

Cục Dân số là cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện Đề án; chủ trì về nội dung, chuyên môn nghiệp vụ truyền thông dân số; phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công nghệ, dữ liệu và nền tảng số; tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương trong quá trình triển khai Đề án.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Đề án; chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu lập kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với đặc điểm của địa phương để triển khai thực hiện Đề án hiệu quả.