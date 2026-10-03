Cặp song sinh chậm tăng trưởng trong tử cung chào đời khỏe mạnh, gia đình vỡ òa hạnh phúc

Song thai 38 tuần cùng chậm tăng trưởng trong tử cung

Sản phụ N.H.N., 30 tuổi, ngụ Vĩnh Long, mang thai con so, song thai 2 bánh nhau, 2 buồng ối, hai ngôi đầu. Tuy nhiên, đến tuần thứ 38 của thai kỳ, cả hai thai nhi đều được ghi nhận tình trạng chậm tăng trưởng trong tử cung. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ và hai con, gia đình đưa sản phụ đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Tại Khoa Sản - Phụ khoa, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tổng trạng khá, sinh hiệu ổn định. Hai tim thai rõ, lần lượt 140 lần/phút và 148 lần/phút. Khám âm đạo cho thấy cổ tử cung mở 1 cm, xóa 50%, ngôi đầu còn cao, ối dẹt và có dịch hồng.

Sản phụ được chẩn đoán chuyển dạ giai đoạn tiềm thời kèm thai chậm tăng trưởng trong tử cung và được theo dõi sát tình trạng mẹ và hai thai nhi.

Da kề da mẹ với song thai chậm tăng trưởng. Ảnh: BVCC

Chuyển dạ tiến triển chậm, bác sĩ quyết định mổ lấy thai

Sau khoảng 12 giờ theo dõi, nhận thấy cuộc chuyển dạ tiến triển chậm, bác sĩ trực nhanh chóng hội chẩn cùng lãnh đạo khoa. Sau khi đánh giá tình trạng của sản phụ và hai thai nhi, ê-kíp thống nhất tư vấn gia đình lựa chọn phương pháp mổ lấy thai nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và hai bé.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong khoảng 30 phút. Hai bé trai lần lượt cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của gia đình và ê-kíp phẫu thuật.

Bé trai thứ nhất nặng 2.300 gram, bé trai thứ hai nặng 2.200 gram. Ngay sau sinh, cả hai bé đều khỏe mạnh, được chăm sóc và nằm cùng mẹ, bú tốt. Sức khỏe sản phụ cũng hồi phục thuận lợi, ăn uống được và có thể vận động nhẹ nhàng.

Mang song thai, thai phụ cần làm gì để "mẹ tròn con vuông"

Một thai kỳ nhiều thử thách đã khép lại bằng khoảnh khắc mẹ tròn, con vuông. Với những trường hợp song thai có nguy cơ như chậm tăng trưởng trong tử cung, việc theo dõi sát diễn biến thai kỳ và đánh giá kịp thời tình trạng của mẹ, thai nhi có vai trò quan trọng trong lựa chọn thời điểm và phương pháp sinh phù hợp.

BS.CKI. Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, khuyến cáo phụ nữ có kế hoạch mang thai nên khám sức khỏe trước khi mang thai để được tư vấn và chuẩn bị tốt cho thai kỳ.

Trong quá trình mang thai, đặc biệt với thai kỳ song thai, thai phụ cần tuân thủ lịch khám và các chỉ định theo dõi của bác sĩ nhằm phát hiện sớm những bất thường, trong đó có tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Việc chủ động theo dõi thai kỳ, thăm khám đúng lịch và lựa chọn cơ sở y tế có khả năng theo dõi, xử trí thai kỳ nguy cơ cao giúp bác sĩ kịp thời đánh giá tình trạng mẹ và thai nhi, từ đó đưa ra phương án chăm sóc, can thiệp phù hợp.