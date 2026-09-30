Bé gái 14 tuổi thường xuyên mỏi chân, bất ngờ phát hiện suy tĩnh mạch chi dưới

Gia đình cho biết bé Phương, 14 tuổi thường xuyên nhức mỏi chân và bị chuột rút vào buổi tối. Ban đầu chỉ nghĩ con mỏi chân do đi học hoặc vận động nhiều. Tuy nhiên, tình trạng phù nhẹ ở hai cổ chân xuất hiện đều đặn vào cuối ngày. Bé chưa ghi nhận tĩnh mạch giãn hay các tổn thương da mạn tính như tăng sắc tố, viêm da hoặc loét.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, kết quả siêu âm Doppler ghi nhận dòng máu trào ngược bệnh lý ở tĩnh mạch hiển lớn, dấu hiệu điển hình của suy tĩnh mạch chi dưới giai đoạn sớm.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Suy tĩnh mạch chi dưới ở trẻ dễ bị bỏ qua

BS.CKII Lê Anh Tuấn, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết trường hợp của Phương cho thấy suy tĩnh mạch chi dưới cũng có thể gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Các triệu chứng ban đầu thường mờ nhạt, dễ bị nhầm với tình trạng mỏi chân do học tập hoặc vận động.

Trong hệ tĩnh mạch bình thường, các van tĩnh mạch giúp máu di chuyển một chiều từ chân trở về tim. Khi van bị tổn thương hoặc có bất thường bẩm sinh khiến hoạt động không hiệu quả, máu có thể trào ngược xuống phần thấp của chân, làm tăng áp lực trong tĩnh mạch, gây ra các triệu chứng khó chịu.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể nhức, mỏi hoặc nặng chân, chuột rút, nhất là vào cuối ngày hoặc sau khi đứng, ngồi lâu. Một số trường hợp xuất hiện phù nhẹ hoặc các tĩnh mạch nông giãn dưới da. Các triệu chứng thường giảm khi nghỉ ngơi hoặc kê cao chân.

Nếu không được điều trị, tình trạng trào ngược kéo dài và áp lực tĩnh mạch tăng dai dẳng có thể khiến phù tái diễn, tĩnh mạch giãn nhiều hơn và xuất hiện các thay đổi trên da như tăng sắc tố, viêm da hoặc xơ cứng mô dưới da. Giai đoạn nặng có thể hình thành loét chân do bệnh tĩnh mạch, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Suy tĩnh mạch chi dưới có thể liên quan yếu tố di truyền

Mẹ và bà của Phương đều mắc suy giãn tĩnh mạch. Theo bác sĩ Tuấn, đây có thể là yếu tố khiến bé có nguy cơ mắc bệnh do di truyền. Yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến cấu trúc thành mạch và chức năng van tĩnh mạch.

Những thay đổi của cơ thể trong quá trình tăng trưởng ở tuổi dậy thì có thể khiến tình trạng này biểu hiện rõ hơn, dẫn đến các triệu chứng bất thường.

Phương được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nên được chỉ định điều trị bảo tồn, kết hợp mang vớ áp lực phù hợp, tăng cường vận động và hạn chế đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Bé được theo dõi định kỳ lâu dài.

Khi nào trẻ cần khám suy tĩnh mạch chi dưới?

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo trẻ có tiền sử gia đình mắc suy tĩnh mạch, béo phì, lối sống ít vận động hoặc có bất thường nội tiết cần được theo dõi và tầm soát sớm, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.

Trường hợp trẻ thường xuyên phù, nặng hoặc mỏi chân, xuất hiện tĩnh mạch nổi, giãn bất thường hoặc các triệu chứng kéo dài, tái diễn cần được đưa đi khám sớm để bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.