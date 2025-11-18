Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'
GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, giải Marathon 'Mỗi bước chân – Một ước mơ' vừa được tổ chức đã đóng góp thiết thực cho cộng đồng khi thu về hàng trăm triệu đồng vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Bất chấp thời tiết mưa lạnh đặc trưng của cao nguyên, hơn 1.500 vận động viên vẫn hào hứng tham gia đường chạy. Giải đấu quy tụ 5 khối: học sinh THCS – THPT; Hội LHPN và Hội Quý bà Thanh lịch; sinh viên các trường đại học, cao đẳng; lực lượng công an – quân đội; và nhóm vận động viên tự do.
Mỗi vận động viên hoàn thành đường đua từ giải chạy đã quyên góp trực tiếp 100.000 đồng vào Quỹ Khuyến học hỗ trợ cho trẻ em nghèo Lâm Đồng. Từ những bước chạy bền bỉ ấy, nguồn lực quý giá đã được gửi tới những học sinh nghèo hiếu học – những mảnh đời nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, đang nỗ lực từng ngày để con đường tri thức của mình không bị lỡ dở vì nghèo khó.
Giải chạy mở rộng năm 2025 không chỉ góp phần tiếp sức cho các em tiếp tục đến trường mà còn lan tỏa thông điệp sống có trách nhiệm, biết sẻ chia trong cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho sự chung tay của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc tạo dựng môi trường giáo dục bình đẳng, nuôi dưỡng ước mơ tương lai cho các em nhỏ vùng cao.
Giữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa 'tâm bão' HIV/AIDSĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào người giữ bình yên cũng bước ra từ những trận chiến có tiếng súng. Có những vết thương không mảnh đạn, có những cuộc chiến vô hình – nơi những "ánh đỏ" vẫn sáng lên giữa gian khó, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và niềm tin không bao giờ tắt.
Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIVĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng khám điều trị HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) hoạt động lặng lẽ mỗi ngày, là điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân có H. Nhân viên y tế không chỉ khám, cấp phát thuốc ARV mà còn tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị và thực hiện xét nghiệm tải lượng virus, CD4, ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình âm thầm giữ sự sống.
Người đàn ông nhiễm HIV gần 2 thập kỷ và hành trình vượt qua những khốc liệt cuộc đờiĐời sống - 4 giờ trước
(GĐXH) - Gần 20 năm kể từ khi phát hiện nhiễm HIV, anh Dương Tuấn N. (SN 1974, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh: làm việc, nuôi con trưởng thành và đồng hành cùng nhiều người đồng cảnh vượt qua mặc cảm. Với anh, HIV không phải “án tử” mà là một thử thách buộc con người mạnh mẽ hơn. “Nếu coi đó là dấu chấm hết, cuộc sống khép lại ngay từ khoảnh khắc biết tin. Nhưng khi xem nó là thử thách, ta vẫn có hàng nghìn lý do để sống và để tin vào ngày mai”, anh chia sẻ.
Danh tính lái xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến nhiều xe máy trượt ngã ở Hà NộiĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở), anh N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.
Tháng sinh Âm lịch của người có hậu vận vững chắc, tài lộc đầy nhàĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những người sinh tháng những Âm lịch này sở hữu hậu vận vững chắc, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống viên mãn.
Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy địnhĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú người dân có thể bị phạt nặng đến 12 triệu đồng.
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sangĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIVĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tôĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyênĐời sống
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.