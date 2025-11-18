Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, giải Marathon 'Mỗi bước chân – Một ước mơ' vừa được tổ chức đã đóng góp thiết thực cho cộng đồng khi thu về hàng trăm triệu đồng vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Bất chấp thời tiết mưa lạnh đặc trưng của cao nguyên, hơn 1.500 vận động viên vẫn hào hứng tham gia đường chạy. Giải đấu quy tụ 5 khối: học sinh THCS – THPT; Hội LHPN và Hội Quý bà Thanh lịch; sinh viên các trường đại học, cao đẳng; lực lượng công an – quân đội; và nhóm vận động viên tự do.

Đông đảo vận động viên tham gia giải Marathon 'Mỗi bước chân – Một ước mơ' tại Đà Lạt

Mỗi vận động viên hoàn thành đường đua từ giải chạy đã quyên góp trực tiếp 100.000 đồng vào Quỹ Khuyến học hỗ trợ cho trẻ em nghèo Lâm Đồng. Từ những bước chạy bền bỉ ấy, nguồn lực quý giá đã được gửi tới những học sinh nghèo hiếu học – những mảnh đời nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, đang nỗ lực từng ngày để con đường tri thức của mình không bị lỡ dở vì nghèo khó.

Mỗi bước chân ở giải chạy của các vận động viên đã góp thêm vào con đường hiếu học của trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Giải chạy mở rộng năm 2025 không chỉ góp phần tiếp sức cho các em tiếp tục đến trường mà còn lan tỏa thông điệp sống có trách nhiệm, biết sẻ chia trong cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho sự chung tay của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc tạo dựng môi trường giáo dục bình đẳng, nuôi dưỡng ước mơ tương lai cho các em nhỏ vùng cao.