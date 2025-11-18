Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức khóa tập huấn quan trọng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về vấn đề "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng".

Đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Mai Hương Giang phát biểu tại khóa tập huấn.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, đã nhấn mạnh về thực trạng đáng lo ngại. Trong bối cảnh không gian mạng tác động sâu rộng, trẻ em tuy có nhiều cơ hội học tập, sáng tạo nhưng cũng phải đối mặt với vô số rủi ro như bắt nạt trực tuyến, xâm hại, lừa đảo và tiếp cận nội dung độc hại.

Thông tin về các số liệu thu thập được về những mối nguy hại, rủi ro với trẻ em trên không gian mạng, lãnh đạo Cục Báo chí cho hay, theo các nghiên cứu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây, trong số trẻ em từ 12 - 17 tuổi sử dụng internet, có tới 87% online hằng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.

Theo UNICEF, 66% trẻ em Việt Nam không biết các đường dây trợ giúp khi bị bắt nạt qua mạng.

Thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an) chỉ ra rằng, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập internet hàng ngày.

Quang cảnh khóa tập huấn.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và "bắt cóc trực tuyến" liên quan đến trẻ em và sinh viên, trong đó nhiều nạn nhân bị ép cắt đứt liên lạc với gia đình để tống tiền.

Đáng lo ngại hơn, Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC, Hoa Kỳ) cho biết, năm 2023 có khoảng hơn 500.000 báo cáo liên quan đến hình ảnh/video xâm hại tình dục trẻ em trên mạng có liên quan tới Việt Nam.

Bà Mai Hương Giang cho biết, dù các chiến dịch truyền thông như “Không một mình”, “Chậm mà chắc” hay việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025 đã thể hiện nỗ lực lớn, nhưng vai trò của báo chí vẫn là then chốt.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, khóa tập huấn là dịp để các phóng viên, biên tập viên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin và chia sẻ các bài học thực tiễn. Mục tiêu là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - một nhiệm vụ vừa mang tính nhân văn sâu sắc, vừa là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Cũng tại khóa tập huấn, chia sẻ quan điểm từ đơn vị tiếp nhận phản ánh và trực tiếp tư vấn, hỗ trợ trẻ em, bà Lê Thị Mai Quyên, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) – Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế nhấn mạnh: Báo chí chính là cầu nối quan trọng trong thực thi và lan tỏa các quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

“Vai trò của truyền thông và báo chí không chỉ là đưa tin mà còn giáo dục kỹ năng số, giúp trẻ em có thêm kỹ năng ứng phó và hiểu được quyền của mình trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong thời đại số. Báo chí truyền thông còn có vai trò phản biện chính sách, lan tỏa mô hình tốt; đồng thời đưa tiếng nói của trẻ em vào truyền thông an toàn”, bà Lê Thị Mai Quyên nhấn mạnh.