Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Tối 29/10, lãnh đạo xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết Trạm Y tế xã tiếp nhận 5 người dân bị thương do sạt lở vùi lấp.

Lực lượng chức năng và người dân khiêng 5 nạn nhân đi cấp cứu.

Trưa 29/10, tại các thôn 2, 3 và 4 của xã Trà Giáp (giáp ranh xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Một vụ trong số đó khiến 5 người bị vùi lấp, thương tích nặng.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã phải dùng xe công an xã và võng để khiêng các nạn nhân vượt qua những đoạn đường bị sạt lở, đưa đi cấp cứu. Trong 5 người bị thương, có 3 trường hợp bị thương rất nặng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở thôn Arooi (xã Hùng Sơn).

Cụ thể, mức độ sạt lở tại khu dân cư thôn Arooi (xã Hùng Sơn) đang ở mức báo động, có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, đe dọa an toàn đến 2 hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 13 hộ đang sinh sống xung quanh, 1 điểm sinh hoạt cộng đồng (nhà Gươl) và tuyến đường quốc phòng gây khó khăn đi lại.