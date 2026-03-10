Mới nhất
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ ba, 11:12 10/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Ngọc Long (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đang truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1976; thường trú trước đây: xóm 6, xã Định Công, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; nay là phường Định Công, TP Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Long. Ảnh: CATP Hà Nội

Theo hồ sơ, năm 2001, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Long về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên Nguyễn Ngọc Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 28/02/2001, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Long ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0994562929 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

