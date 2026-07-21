Công an xử phạt người chia sẻ bài viết xuyên tạc vụ gian lận thi ở Tuyên Quang

Tối 21/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 20/7/2026, Công an phường Minh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.G. (SN 1984, trú tại tổ dân phố Tân Quang 13, phường Minh Xuân, nay là tổ dân phố Phan Thiết 25, phường Minh Xuân) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Hành vi trên được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Theo cơ quan công an, ngày 9/7/2026, H.T.G đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết của một đối tượng phản động lợi dụng vụ việc xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang để đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân liên quan.

Chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật của đối tượng phản động liên quan đến vụ việc xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, một người phụ nữ ở phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng - (ảnh CATQ).

Làm việc với cơ quan công an, H.T.G thừa nhận đã chia sẻ bài viết chứa thông tin sai sự thật, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Công an phường Minh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.G. số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin; chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

