Công an xử phạt người chia sẻ bài viết xuyên tạc vụ gian lận thi ở Tuyên Quang

| Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật của đối tượng phản động liên quan đến vụ việc xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, một người phụ nữ ở phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng.

Tối 21/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 20/7/2026, Công an phường Minh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.G. (SN 1984, trú tại tổ dân phố Tân Quang 13, phường Minh Xuân, nay là tổ dân phố Phan Thiết 25, phường Minh Xuân) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Hành vi trên được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. 

Theo cơ quan công an, ngày 9/7/2026, H.T.G đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết của một đối tượng phản động lợi dụng vụ việc xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang để đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân liên quan.

Công an xử phạt người chia sẻ bài viết xuyên tạc vụ gian lận thi ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật của đối tượng phản động liên quan đến vụ việc xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, một người phụ nữ ở phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng - (ảnh CATQ).

Làm việc với cơ quan công an, H.T.G thừa nhận đã chia sẻ bài viết chứa thông tin sai sự thật, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm. 

Công an phường Minh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.G. số tiền 12,5 triệu đồng. 

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin; chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng. 

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án NA 126.3, hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Pháp luật -

GĐXH - Từ tháng 2 đến tháng 5/2026, nhóm 6 người ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.