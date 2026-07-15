Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7/2026, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định. 

Trước nữa, ngày 9/7/2026, tại buổi họp báo công khai thông tin về các sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, đã công bố các quyết định tố tụng mới nhất liên quan đến vụ gian lận thi cử gây xôn xao dư luận. 

Vụ gian lận thi tốt nghiệp ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên, nâng số bị can lên 26 - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - nơi xảy ra vụ việc.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được giao làm Trưởng điểm coi thi. Tuy nhiên, thay vì tổ chức, giám sát để kỳ thi diễn ra khách quan, đúng quy chế, bà Hằng bị xác định đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Tiếp nhận sự chỉ đạo này, ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, với vai trò Thư ký điểm thi, đã trực tiếp vào các phòng thi. 

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Duy bị cáo buộc hướng dẫn, thậm chí đưa lời giải cho một số thí sinh trong quá trình làm bài môn Toán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Đồng thời, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Thu Hằng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm hai bị can khác có liên quan nhưng chưa công bố danh tính. 

Đến ngày 15/7/2026, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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