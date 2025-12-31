Mới nhất
Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tố

Thứ tư, 07:05 31/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Vận chuyển gần 200kg pháo nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, qua công tác nghiệp vụ, ngày 18/12/2025 tại thôn Hang Đoỏng (xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Pò Mã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép pháo nổ.

Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tố - Ảnh 1.

Các đối tượng La Văn Long, Nông Văn Học, La Văn Đại, Hà Văn Tuấn bị khởi tố về hành vi vận chuyện hàng cấm. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: La Văn Long (SN 1991); Nông Văn Học (SN 1985); La Văn Đại (SN 1992); Hà Văn Tuấn (SN 1980) cùng trú tại thôn Hang Đoỏng (xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) khi đang vận chuyển 08 bao tải dứa chứa 144 hộp pháo tổng trọng lượng 198,5kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tội phạm vận chuyển pháo qua biên giới ngày càng tinh vi, manh độngTội phạm vận chuyển pháo qua biên giới ngày càng tinh vi, manh động

GĐXH - Theo BĐBP Quảng Trị, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vận chuyển pháo trái phép hết sức tinh vi, manh động. Chúng không chờ đến Tết mà tất cả các tháng trong năm đều hoạt động và cất giấu để tung ra thị trường dịp cuối năm.

Truy bắt ô tô vận chuyển pháo lậu trên Quốc lộ 9 trong đêmTruy bắt ô tô vận chuyển pháo lậu trên Quốc lộ 9 trong đêm

GĐXH - Qua đấu tranh, phát hiện xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) triển khai phương án truy đuổi bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 230 kg pháo lậu.

