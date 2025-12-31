Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tố

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, qua công tác nghiệp vụ, ngày 18/12/2025 tại thôn Hang Đoỏng (xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Pò Mã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép pháo nổ.

Các đối tượng La Văn Long, Nông Văn Học, La Văn Đại, Hà Văn Tuấn bị khởi tố về hành vi vận chuyện hàng cấm. Ảnh: CA tỉnh Lạng Sơn

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: La Văn Long (SN 1991); Nông Văn Học (SN 1985); La Văn Đại (SN 1992); Hà Văn Tuấn (SN 1980) cùng trú tại thôn Hang Đoỏng (xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) khi đang vận chuyển 08 bao tải dứa chứa 144 hộp pháo tổng trọng lượng 198,5kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

