Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam, khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Ảnh: VGP.



Tham dự buổi lễ có: đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Ngoài ra, còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương dự tại các điểm cầu; các vị đại sứ, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; ông Nguyễn Kim Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT… cùng 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.



Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 tại điểm cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.



Trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025–2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn xúc động bày tỏ: Hôm nay, hòa chung trong âm hưởng và khí thế hào hùng của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chúng ta cùng có mặt tại đây, tại các cơ sở giáo dục và khắp mọi miền đất nước để kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Lễ khai giảng năm nay được tổ chức với hình thức đặc biệt, kết nối qua đường truyền trực tuyến và truyền hình trực tiếp của VTV. Tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước đang cùng tham dự và chứng kiến lễ kỷ niệm, lễ khai giảng, cùng nghe lời căn dặn, chúc mừng năm học mới của đồng chí Tổng Bí thư và cùng vang lên một hồi trống khai trường.

"Tại thời khắc thiêng liêng này, chúng ta cùng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm biết ơn vô hạn; tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ nhà giáo và học sinh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Hành trình 80 năm qua của ngành Giáo dục được soi sáng bởi tầm nhìn và tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Bộ trưởng xúc động phát biểu.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển, không có lời nào nói hết được sự biết ơn của ngành Giáo dục đối với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, ban, bộ, ngành. Không có con số nào cộng đếm đủ để ghi nhận sự chăm lo, đầu tư, hỗ trợ của toàn xã hội, cũng như sự giúp đỡ của bạn bè năm châu và các tổ chức quốc tế dành cho giáo dục, đào tạo Việt Nam.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hôm nay, ngành Giáo dục bước vào năm học mới, thời kỳ mới. Toàn ngành nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp ngàn năm, kế thừa bề dày thành tựu 80 năm, đem hết trí tuệ, quyết tâm, sáng tạo, tinh thần và phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Tổ quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: "Con đường phía trước còn rất dài, gánh nặng trên vai rất lớn. Mong toàn thể thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên giáo dục và các em học sinh, sinh viên – đã sáng tạo thì cần sáng tạo hơn nữa, đã nỗ lực thì cần nỗ lực hơn nữa, hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua giới hạn của chính mình, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mới".