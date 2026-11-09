Lạnh đầu mùa và bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ

Đặc biệt, với những em bé còn nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, khi sức khỏe đường hô hấp còn non nớt, việc chăm sóc con trong những ngày trở lạnh càng cần được quan tâm.

Lạnh đầu mùa và nỗi lo bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng là lúc sức khỏe đường hô hấp của trẻ cần được quan tâm nhiều hơn.

Không khí lạnh, khô có thể khiến niêm mạc mũi họng dễ bị kích ứng, giảm khả năng bảo vệ tự nhiên của đường hô hấp. Cùng với đó, một số virus gây bệnh hô hấp cũng có xu hướng lây lan mạnh hơn vào mùa lạnh. Đặc biệt, khi trẻ thường xuyên vui chơi, sinh hoạt trong không gian kín và tiếp xúc gần với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường hô hấp cũng tăng lên.

Bởi vậy, không ít cha mẹ gặp phải tình huống con vẫn vui chơi, ăn ngủ bình thường nhưng chỉ sau một đêm đã bắt đầu ho, sổ mũi, thậm chí sốt. Những biểu hiện tưởng chừng quen thuộc này có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh lý đường hô hấp thường gặp ở trẻ như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản... Đặc biệt, khi những cơn ho xuất hiện liên tục hoặc tăng lên về đêm, trẻ dễ bị gián đoạn giấc ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Không ít mẹ phải thức giấc nhiều lần để theo dõi tình trạng của con, lo lắng khi trẻ ngủ không yên giấc, quấy khóc hoặc bỏ bú, biếng ăn. Với trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, việc nhận biết sớm những biểu hiện bất thường và chăm sóc đúng cách càng có ý nghĩa quan trọng, bởi tình trạng sức khỏe của trẻ có thể diễn biến nhanh. Nếu trẻ ho kéo dài, sốt hoặc có dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Thuốc ho Bổ phổi Abipha cùng mẹ bên con mùa lạnh

Mỗi khi con ho, điều mẹ mong mỏi nhất vẫn là tìm được giải pháp chăm sóc phù hợp, giúp con sớm dễ chịu và trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe, thăm khám khi cần thiết thì việc lựa chọn thuốc đúng chỉ định cũng là điều cha mẹ cần quan tâm.

Được kế thừa và phát triển từ bài thuốc y học cổ truyền Dưỡng Âm Thanh Phế Thang, Thuốc ho Bổ phổi Abipha kết hợp các loại thảo dược quen thuộc như Cam thảo, Bối mẫu, Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Mẫu đơn bì, Bạch thược. Sản phẩm giúp dưỡng âm thanh phế và được chỉ định điều trị các trường hợp họng khô đau, ho khan, ho có đờm, viêm họng và viêm phế quản mạn tính.

Không chỉ chú trọng kế thừa bài thuốc y học cổ truyền, Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha còn được sản xuất tại Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo theo các tiêu chuẩn chất lượng đã thiết lập trước khi đưa ra thị trường.

Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha được bào chế dưới dạng cao lỏng, có vị ngọt nhẹ, dễ uống, với nhiều quy cách đóng gói gồm chai 60ml, 100ml và ống bẻ 5ml tiện lợi, giúp dễ dàng chia liều và sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm có thể sử dụng cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 – 3 lần:

- Trẻ sơ sinh đến 1 tuổi, mỗi lần 2,5ml.

- Trẻ từ 1 – 3 tuổi, mỗi lần 2,5 – 5ml.

- Trẻ từ 3 – 6 tuổi, mỗi lần 5ml.

- Trẻ từ 6 – 14 tuổi, mỗi lần 5 – 10ml.

- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 10 – 15ml.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Mùa lạnh có thể mang đến những cơn ho bất chợt, nhưng sự quan tâm của mẹ luôn hiện diện trong từng điều nhỏ nhất. Từ việc giữ ấm, chăm sóc giấc ngủ đến theo dõi sức khỏe và sử dụng thuốc đúng chỉ định,...mỗi hành động đều gửi gắm mong muốn giản dị - con được khỏe mạnh, vui chơi và lớn lên bình yên qua từng mùa gió lạnh.

Thuốc ho bổ phổi Abipha – Điều trị họng khô đau, ho khan, viêm họng, viêm phế quản mạn tính và dùng được cho trẻ sơ sinh.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

* Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha

Điện thoại tư vấn: 024 6262 7788 - 086 646 5468

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Website: https://abipha.com.vn/

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