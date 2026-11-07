Măng ớt ngon miệng nhưng có thể gây ngộ độc nếu mắc sai lầm này

Trong nhiều gia đình Việt, măng ớt là món ăn kèm quen thuộc, thường được đặt trên mâm cơm để dùng cùng thịt luộc, cá kho, thịt rang hay các món ăn nhiều dầu mỡ. Những lát măng giòn sần sật, hòa quyện với vị chua dịu của giấm hoặc quá trình lên men tự nhiên cùng chút cay nồng của ớt tạo nên hương vị đặc trưng, giúp bữa ăn thêm hấp dẫn. Không ít người còn có thói quen tự ngâm măng ớt tại nhà để sử dụng dần.

Xét về thành phần dinh dưỡng, măng cung cấp chất xơ, có hàm lượng năng lượng tương đối thấp, trong khi ớt chứa capsaicin – hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng. Nếu được chế biến và sử dụng hợp lý, măng ớt có thể góp phần làm phong phú thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên, giá trị của món ăn không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn liên quan đến cách sơ chế, ngâm ủ và bảo quản.

Măng ớt là món ăn kèm được nhiều người yêu thích, nhưng cần sơ chế, ngâm ủ và bảo quản đúng cách để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Đặc biệt, măng tươi có thể chứa các hợp chất sinh cyanide nếu không được xử lý đúng cách. Bên cạnh đó, món măng ngâm chua cay thường sử dụng muối và các loại gia vị, do đó ăn quá nhiều hoặc sử dụng sản phẩm không bảo đảm vệ sinh cũng có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Vậy măng ớt mang lại những lợi ích dinh dưỡng nào, ăn bao nhiêu là hợp lý và những ai cần thận trọng khi sử dụng? Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, người ăn cần hiểu rõ cả giá trị dinh dưỡng lẫn những nguy cơ tiềm ẩn của món ăn này để sử dụng an toàn hơn.

Những lưu ý khi ăn măng ớt để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Cẩn trọng với độc tố cyanide tự nhiên trong măng

Măng tươi có thể chứa các hợp chất cyanogenic glycoside. Khi bị phân giải, những hợp chất này giải phóng hydrogen cyanide (HCN), một chất có độc tính nếu đi vào cơ thể với lượng đủ lớn.

Đây là lý do măng cần được sơ chế và nấu chín đúng cách trước khi ăn. Việc ăn măng tươi chưa qua xử lý phù hợp có thể dẫn đến ngộ độc, với các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, khó thở, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng trong trường hợp nặng.

Không ăn măng ớt ngâm có dấu hiệu bất thường

Trong quá trình ngâm, nếu dụng cụ không sạch, nguyên liệu không bảo đảm hoặc điều kiện bảo quản không phù hợp, măng có thể bị nhiễm vi sinh vật gây hại. Người dùng nên tránh ăn măng khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nổi váng lạ, mốc, nhớt, có mùi hôi hoặc kết cấu thay đổi rõ rệt. Không nên chủ quan cho rằng chỉ cần rửa hoặc đun sôi lại là có thể loại bỏ mọi nguy cơ.

Lưu ý hàm lượng muối trong măng ngâm

Măng ớt thường được ngâm cùng muối, giấm, đường và các loại gia vị. Trong đó, lượng muối sử dụng có thể khiến món ăn chứa hàm lượng natri đáng kể.

Nếu thường xuyên ăn nhiều thực phẩm ngâm muối, tổng lượng natri trong khẩu phần có thể vượt mức khuyến nghị, không có lợi cho việc kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch. Vì vậy, nên ăn măng ớt với lượng vừa phải, tránh sử dụng như món ăn kèm trong mọi bữa ăn.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế

Vị chua từ quá trình lên men và vị cay của ớt có thể gây khó chịu ở một số người, đặc biệt là những người dễ bị kích ứng đường tiêu hóa, mắc trào ngược dạ dày - thực quản hoặc đang có triệu chứng viêm loét dạ dày.

Những trường hợp này nên theo dõi phản ứng của cơ thể, hạn chế ăn nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, đau bụng hoặc ợ chua sau khi sử dụng.

Măng có chất xơ nhưng ăn quá nhiều trong một lần có thể gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Bên cạnh đó, lượng gia vị và muối trong món ngâm cũng khiến việc kiểm soát khẩu phần trở nên quan trọng. Người dùng nên xem măng ớt là món ăn kèm, kết hợp đa dạng rau xanh, trái cây và các nhóm thực phẩm khác để bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

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