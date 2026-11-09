Miền Bắc chuyển rét: 5 quy tắc người cao tuổi cần nhớ để phòng bệnh, tránh biến chứng nguy hiểm

Người cao tuổi đối mặt nguy cơ gì khi trời chuyển rét?

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến miền Bắc chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, kèm theo mưa lạnh.

Theo các chuyên gia y tế, rét đậm, rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền.

Ở người cao tuổi, sức đề kháng và hệ miễn dịch suy giảm khiến cơ thể dễ bị vi khuẩn, virus tấn công khi thời tiết thay đổi. Không khí lạnh cũng tác động bất lợi đến đường hô hấp, làm gia tăng nguy cơ mắc và bùng phát các bệnh hô hấp mạn tính.

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Đáng chú ý, ngoài những bệnh lý liên quan đến thời tiết, người cao tuổi thường mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, rối loạn nội tiết, tim mạch, tăng huyết áp... Đây đều là những yếu tố cần được lưu ý khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, thực hiện 5 quy tắc bảo vệ sức khỏe dưới đây giúp người cao tuổi duy trì khả năng thích ứng với môi trường, đồng thời góp phần phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm trong mùa lạnh.

5 quy tắc giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe khi trời lạnh

1. Giữ ấm cơ thể đúng cách

Giữ ấm cơ thể là biện pháp quan trọng hàng đầu khi trời lạnh hoặc mưa gió. Người cao tuổi dễ bị hạ thân nhiệt, co mạch khi tiếp xúc với không khí lạnh, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như cảm cúm, viêm phổi và những biến cố tim mạch, mạch máu não.

Vì vậy, cần ưu tiên giữ ấm những vùng dễ mất nhiệt như cổ, ngực, lưng, bàn tay và bàn chân. Khi di chuyển ngoài trời, đặc biệt vào sáng sớm hoặc lúc trời mưa, người cao tuổi nên mặc áo khoác đủ ấm, đội mũ, đi tất và sử dụng khăn quàng cổ.

2. Ăn uống cân bằng, duy trì uống đủ nước ấm

Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp tăng cường miễn dịch và ổn định hoạt động chuyển hóa, đặc biệt quan trọng khi thời tiết thay đổi. Người cao tuổi nên ưu tiên các món ăn được nấu chín kỹ, dễ tiêu hóa như cháo, súp, rau củ hầm và các món hấp, luộc.

Bên cạnh đó, nên tăng cường rau xanh và trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, kiwi để bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Một vấn đề thường gặp ở người cao tuổi trong mùa lạnh là uống ít nước do cảm giác khát giảm. Tuy nhiên, cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở và các hoạt động sinh lý hằng ngày. Uống không đủ nước có thể khiến niêm mạc đường hô hấp bị khô, đờm đặc hơn và dễ gặp tình trạng táo bón.

Do đó, người cao tuổi cần duy trì thói quen uống đủ nước trong ngày, ưu tiên nước ấm. Có thể kết hợp các loại trà ấm phù hợp để tạo cảm giác dễ chịu, nhưng không nên sử dụng thay thế hoàn toàn nước lọc.

3. Vận động hợp lý, tránh tập thể dục quá sớm

Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn máu, duy trì sức mạnh cơ xương khớp và nâng cao thể trạng. Tuy nhiên, khi trời lạnh, người cao tuổi cần lựa chọn thời điểm và hình thức vận động phù hợp.

Nhiều người có thói quen tập thể dục từ 4-5 giờ sáng, nhưng đây là thời điểm nhiệt độ thường xuống thấp. Tiếp xúc với không khí lạnh có thể gây co mạch, làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người có bệnh nền, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc co thắt phế quản.

Vì vậy, người cao tuổi nên tập thể dục sau 7 giờ sáng, khi thời tiết ấm hơn, hoặc lựa chọn vận động trong nhà, tại những nơi kín gió.

4. Đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người

Khi thời tiết lạnh, các virus gây bệnh đường hô hấp như cúm, RSV và SARS-CoV-2 vẫn là những tác nhân cần cảnh giác. Người cao tuổi có sức đề kháng suy giảm dễ bị lây nhiễm khi tiếp xúc với nguồn bệnh, đặc biệt tại những nơi đông người, không gian kín.

Do đó, người cao tuổi nên đeo khẩu trang khi ra ngoài, đến bệnh viện, siêu thị hoặc những khu vực công cộng. Đây là biện pháp giúp hạn chế tiếp xúc với giọt bắn chứa mầm bệnh.

5. Vệ sinh cá nhân thường xuyên

Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trong ít nhất 20-30 giây giúp loại bỏ vi khuẩn, virus bám trên da. Người cao tuổi cần duy trì thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với các bề mặt ở nơi công cộng hoặc sau khi ho, hắt hơi.

Ngoài ra, cần chú ý vệ sinh mũi họng theo hướng dẫn phù hợp, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và thường xuyên làm sạch những bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, điều khiển tivi, điện thoại...