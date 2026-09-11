Lào Cai: Giả danh 'bác sĩ quốc tế', dựng quan hệ để lừa tiền làm 'bìa đỏ'

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Trang (SN 1989, ở xóm 6, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Thùy Trang tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nhưng không có việc làm ổn định. Trong thời gian sinh sống và làm thuê tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (cũ), từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022, Trang lấy tên giả là An, tự giới thiệu bản thân là "bác sĩ quốc tế" để tạo dựng lòng tin nhằm tiếp cận các cá nhân có nhu cầu giao dịch bất động sản.

Khi biết nhiều người có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("bìa đỏ") tại địa phương, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tự nhận có mối quan hệ thân thiết với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa (cũ), khẳng định có thể giúp làm thủ tục cấp "bìa đỏ" và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở. Tin lời Trang, 4 bị hại tại địa bàn thị xã Sa Pa đã chuyển cho đối tượng tổng số tiền 312 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thùy Trang tại cơ quan công an (ảnh CALC).

Thực tế, Trang không có bất kỳ mối quan hệ nào và cũng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân, viết giấy nhận nợ để trì hoãn rồi bỏ trốn, tắt điện thoại và khóa tài khoản ngân hàng.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Trang liên tục thay đổi chỗ ở và làm thuê qua loạt tỉnh, thành từ Hòa Bình, Quảng Nam (Hội An), Lâm Đồng (Bảo Lộc) cho đến Thanh Hóa. Trong suốt quá trình này, đối tượng không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục cấp căn cước công dân và không cập nhật định danh điện tử theo quy định.

Ngày 5/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, triệu tập Trang khi đối tượng đang làm lễ tân cho một homestay tại xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thùy Trang đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của mình.