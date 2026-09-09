Hải Phòng: Khởi tố đối tượng cắt trộm dây cáp điện ngầm trong 22 cột đèn đường

| Pháp luật
Thùy Dung
Thùy Dung
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GĐXH - Với hành vi cắt trộm dây cáp điện ngầm tại nhiều cột đèn chiếu sáng, Nguyễn Thanh Tuyền bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Công an thành phố Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tuyền về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin, cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2026, người dân phản ánh một số cột đèn chiếu sáng trên tỉnh lộ 393, đoạn qua thôn Chằm (xã Gia Lộc, Hải Phòng) bị kẻ gian cạy phá, lấy đi cáp điện ngầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Lộc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Hải Phòng khởi tố Nguyễn Thanh Tuyền vì Trộm cắp dây cáp điện ngầm năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuyền cắt phá dây điện 22 cột đèn - Ảnh: CAHP

Rạng sáng ngày 12/8/2026, tổ công tác của Công an xã Gia Lộc phối hợp cùng với 2 nhân viên của Công ty Dịch vụ bảo vệ Bắc Trung Nam đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1990, trú tại thôn Bái Hạ, xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng) đang có hành vi cắt phá nhằm lấy trộm đoạn dây cáp điện ngầm.

Qua đấu tranh, Tuyền khai nhận từ ngày 17/7/2026 đến ngày 29/7/2026, đối tượng đã cắt phá 20 đoạn dây điện có đặc điểm tương tự nối giữa 22 cột đèn khác của UBND xã Gia Lộc ở tuyến đường, mang bán với tổng giá trị 89.376.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tuyền về tội Trộm cắp tài sản.

Hải Phòng khởi tố Nguyễn Thanh Tuyền vì Trộm cắp dây cáp điện ngầm năm 2026 - Ảnh 2.Khởi tố 5 đối tượng đổ trộm hàng nghìn tấn phế thải thi công Vành đai 2.5 và cải tạo sông Kim Ngưu

Cơ quan điều tra khởi tố 5 đối tượng để điều tra các hành vi liên quan đến việc tập kết, đổ trái phép hàng nghìn tấn phế thải thi công Vành đai 2.5 và dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu tại khu vực xã Đại Thanh (Hà Nội).

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