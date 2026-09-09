Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

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Ngày 8/9/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Huy Quý (SN 1998, trú tại tổ dân phố Đầm, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người” và tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 và điểm c, khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 10/2024, tại khu vực sông Cầu thuộc phường Trung Thành xuất hiện tình trạng người ngoài địa phương mang máy móc, phương tiện đến khai thác cát, sỏi trái phép, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Trước tình trạng này, người dân sinh sống gần bờ sông tại khu vực trên tự bảo nhau xua đuổi. Khi phát hiện tàu khai thác, người dân có hành vi đe dọa, xua đuổi, tuy nhiên tình trạng khai thác vẫn tái diễn.

Ngày 8/9/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Huy Quý (SN 1998, trú tại tổ dân phố Đầm, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người” và tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” - (ảnh CATN).

Khoảng 5h ngày 3/2/2025, tại khu vực bờ sông thuộc tổ dân phố Đầm, phường Trung Thành, với mục đích xua đuổi các tàu đang khai thác cát trái phép trên sông, Nguyễn Huy Quý đã sử dụng một khẩu súng nén hơi bắn đạn chì hình nấm, được xác định thuộc vũ khí quân dụng, bắn khoảng 10 viên đạn về phía tàu của anh Ngô Văn T. (trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đang khai thác cát trên sông.

Trong số này, một viên đạn trúng vào vùng ngực bên trái của anh T, khiến nạn nhân bị thương. Anh T được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Cáo trạng xác định hành vi của Nguyễn Huy Quý là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác, đồng thời xâm phạm chế độ quản lý vũ khí quân dụng của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Quý 13 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Huy Quý phải chấp hành 14 năm tù.

