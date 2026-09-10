Bắc Ninh: Khởi tố gã thanh niên sinh năm 2007 hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với T.L.C (SN 2007, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 23/8/2026, Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh, tiếp nhận tin báo của Công an phường Nam Sơn về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nữ sinh P.T.L (SN 2011, trú tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh), với nội dung bị đối tượng T.L.C (SN 2007, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) hiếp dâm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tiến hành triệu tập làm việc đối với T.L.C. Tại cơ quan điều tra, C đã khai nhận toàn bộ sự việc thực hiện hành vi "Hiếp dâm" nữ sinh L.

Bắc Ninh: Khởi tố gã thanh niên 19 tuổi hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TL

Căn cứ tài liệu đã thu thập, Công an xác định hành vi của T.L.C cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, điều 142 Bộ luật hình sự.

Ngày 1/9/2026, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với T.L.C.

Theo quy định của pháp luật hình sự, hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự với mức hình phạt rất nghiêm khắc, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ án. Đặc biệt, việc nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên không phải là yếu tố có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Mỗi gia đình cần chủ động giáo dục trẻ về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhận biết các hành vi xâm hại và mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại tình dục, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để được bảo vệ và xử lý theo quy định pháp luật.

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